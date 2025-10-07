Erman Toroğlu Icardi’nin Yaptıklarına Daha Fazla Dayanamadı! Canlı Yayında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yediği Tabağa Tükürüyor

Galatasaray’da Icardi krizi sürüyor. Beşiktaş derbisi sonrası milli arayı nefes aldırmadan değerlendiren Arjantinli golcü, soluğu Madrid’de aldı. Yıldız ismin bu hamlesi tartışma konusu olurken eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi. Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.

Son Güncelleme:
Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’la 1-1 kalan Galatasaray’da Mauro Icardi depremi sürüyor. Arjantinli golcü derbi sonrası İstanbul’dan ayrıldı.

Milli arayı fırsat bilen Arjantinli futbolcu, sevgilisi ile birlikte tatile Madrid’e tatile gitti. Icardi’nin gidişine dair değerlendiren Erman Toroğlu eleştirilerde bulundu.

ERMAN TOROĞLU ATEŞ PÜSKÜRDÜ: NEREDE ICARDI!

Icardi’nin hamlesini ağır dille eleştiren Erman Toroğlu, Galatasaray'da Victor Osimhen sazı eline aldı oynuyor. Mauro Icardi nerede? Kız arkadaşını almış, milli arada hemen İspanya'da tatil yapıyor. Ben onun yerinde olsam gitmezdim, çok çalışırdım, kapalı saha tutardım, Okan Buruk'tan yardım isterdim ve harıl harıl idman yapardım” diyerek tepki gösterdi.

Erman Toroğlu Icardi’nin Yaptıklarına Daha Fazla Dayanamadı! Canlı Yayında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yediği Tabağa Tükürüyor - Resim : 1
Icardi'ye ateş püskürdü

‘YEDİĞİ KABA TÜKÜRÜYOR’

Icardi’nin kredisinin tükenmeye başladığını belirten Erman Toroğlu, "Icardi yediği tabağa tükürüyor. Sen ağır sakatlıktan çıktın, böyle mi olman gerekiyor? Şimdi ne olacak? Milli aradan sonra geleceksin, pişmiş kelle gibi takımla çalışacaksın. Sonra Okan Buruk seni 88'de oyuna aldığı zaman o suratını asmayacaksın. Kuvvetlenmeyen Icardi kredisini tüketiyor" sözlerini sarf etti.

Erman Toroğlu Icardi’nin Yaptıklarına Daha Fazla Dayanamadı! Canlı Yayında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yediği Tabağa Tükürüyor - Resim : 2

