Erman Toroğlu Icardi’nin Yaptıklarına Daha Fazla Dayanamadı! Canlı Yayında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yediği Tabağa Tükürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’la 1-1 kalan Galatasaray’da Mauro Icardi depremi sürüyor. Arjantinli golcü derbi sonrası İstanbul’dan ayrıldı.

Milli arayı fırsat bilen Arjantinli futbolcu, sevgilisi ile birlikte tatile Madrid’e tatile gitti. Icardi’nin gidişine dair değerlendiren Erman Toroğlu eleştirilerde bulundu.

ERMAN TOROĞLU ATEŞ PÜSKÜRDÜ: NEREDE ICARDI!

Icardi’nin hamlesini ağır dille eleştiren Erman Toroğlu, “Galatasaray'da Victor Osimhen sazı eline aldı oynuyor. Mauro Icardi nerede? Kız arkadaşını almış, milli arada hemen İspanya'da tatil yapıyor. Ben onun yerinde olsam gitmezdim, çok çalışırdım, kapalı saha tutardım, Okan Buruk'tan yardım isterdim ve harıl harıl idman yapardım” diyerek tepki gösterdi.

Icardi'ye ateş püskürdü

‘YEDİĞİ KABA TÜKÜRÜYOR’

Icardi’nin kredisinin tükenmeye başladığını belirten Erman Toroğlu, "Icardi yediği tabağa tükürüyor. Sen ağır sakatlıktan çıktın, böyle mi olman gerekiyor? Şimdi ne olacak? Milli aradan sonra geleceksin, pişmiş kelle gibi takımla çalışacaksın. Sonra Okan Buruk seni 88'de oyuna aldığı zaman o suratını asmayacaksın. Kuvvetlenmeyen Icardi kredisini tüketiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haber Merkezi