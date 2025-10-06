Galatasaray’da Flaş Gelişme! Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor: Takımın Bel Kemiği 2 Maç Yok

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldı. Kritik derbide kazanan çıkmazken sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan buruk kara kara düşünüyor. Takımın bel kemiği 2 maç yok. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları…

Galatasaray, bu hafta kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Dev derbide, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Davinson Sanchez'in durumu belli oldu.

OKAN BURUK KARA KARA DÜŞÜNÜYOR! GALATASARAY’IN YILDIZI 2 MAÇ YOK

Galatasaray’da beklenmedik gelişme. Davinson Sanchez'in hakem raporunun "şiddetli müdahale" olarak değerlendirilmesi halinde 2 maçlık ceza alması bekleniyor. Davinson Sanchez, cezalı duruma düşmesi halinde RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.

2 Maç Forma Giyemeyecek

SINGO’NUN DURUMU HENÜZ BELLİ DEĞİL

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun da aynı maçlarda forma giymesi beklenmiyor. Böylece Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma hattında zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kalacak.

