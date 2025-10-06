Fenerbahçe’ye Kötü Haber! Tedesco’nun Kurtarıcına Güle Güle: Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor karşısında 0-0 berabere kaldı. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada yine başarı elde edemeyen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Milan Skriniar, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor’a konuk oldu. Karşılaşma 0-0’lık skorla berabere biterken sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ! KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın 50. dakikasında Fenerbahçe'de Milan Skriniar, kırmızı beyazlıların hücum oyuncusu Musaba'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçe’ye Kötü Haber! Tedesco’nun Kurtarıcına Güle Güle: Cezalı Duruma Düştü - Resim : 1
Karagümrük maçında yok

Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Skriniar, cezalı duruma düştü ve Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

