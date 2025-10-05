Hakem Meler, Golü Neden İptal Ettiğini Açıkladı!

Samsunspor’un Fenerbahçe ağlarına gönderdiği gol, uzun VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Halil Umut Meler, kararın gerekçesini açıkladı.

Hakem Meler, Golü Neden İptal Ettiğini Açıkladı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir gol pozisyonu gündem oldu. 34. dakikada Musaba’nın ağlara gönderdiği top, uzun süren VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Hakem Halil Umut Meler’in, devre arasında futbolculara pozisyonun neden iptal edildiğini bizzat açıkladığı öğrenildi. Bein Sports’un haberine göre Meler, Samsunspor’un golünü kaleci Tarık Çetin’in görüş açısının kapatılması gerekçesiyle geçersiz saydı. Kararın ardından Samsunsporlu futbolcular uzun süre itiraz ederken, VAR incelemesinden sonra da hakemin kararı değişmedi. Mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Tarık Çetin Kalesinde Devleşti! Fenerbahçe, Puan Farkını Kapatma Fırsatını TeptiTarık Çetin Kalesinde Devleşti! Fenerbahçe, Puan Farkını Kapatma Fırsatını TeptiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Halil Umut Meler Fenerbahçe Samsunspor
Gram Altında Tarihi Rekor! İslam Memiş 'Dikkatli Olun' Diyerek Uyardı: 'Bu Kazanç Sahte' İslam Memiş Altında Bombayı Patlattı
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Tarık Çetin Kalesinde Devleşti! Fenerbahçe, Puan Farkını Kapatma Fırsatını Tepti Fenerbahçe, Puan Farkını Kapatma Fırsatını Tepti
Bursaspor’da Deprem! Yenilgi Sonrası İstifa Geldi Bursaspor’da Deprem! Yenilgi Sonrası İstifa Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Siyasette Tartışma Yaratan Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj: ‘Kimsenin Hasmı Değiliz’ Siyaseti Karıştıran Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj
İran, Başkenti Taşıyabilir! Sebebi Herkes İçin Alarm Verici İran, Başkenti Taşıyabilir! Sebebi Herkes İçin Alarm Verici
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
Tekirdağ’da Cenaze Evinde Dehşet! Bir Yas, Üç Ölü… Ortalık Savaş Alanına Döndü Tekirdağ’da Cenaze Evinde Dehşet! Bir Yas, Üç Ölü… Ortalık Savaş Alanına Döndü