Hakem Meler, Golü Neden İptal Ettiğini Açıkladı!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir gol pozisyonu gündem oldu. 34. dakikada Musaba’nın ağlara gönderdiği top, uzun süren VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Hakem Halil Umut Meler’in, devre arasında futbolculara pozisyonun neden iptal edildiğini bizzat açıkladığı öğrenildi. Bein Sports’un haberine göre Meler, Samsunspor’un golünü kaleci Tarık Çetin’in görüş açısının kapatılması gerekçesiyle geçersiz saydı. Kararın ardından Samsunsporlu futbolcular uzun süre itiraz ederken, VAR incelemesinden sonra da hakemin kararı değişmedi. Mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

