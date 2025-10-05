Tarık Çetin Kalesinde Devleşti! Fenerbahçe, Puan Farkını Kapatma Fırsatını Tepti

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor’a konuk oluyor. Dün Galatasaray’ın Beşiktaş’la berabere kalmasının ardından sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak zirve yarışında farkı kapatmak istiyor.

Galatasaray’ın Beşiktaş’la evinde berabere kalmasının ardından puan farkını kapatma fırsatını yakalayan Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında istediğini alamadı. Ev sahibi takım, baskılı oyunuyla Fenerbahçe'ye fırsat vermedi. Böylece Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan maçta sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe, 4'üncü sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın puanı 22. Samsunspor ise 13 puanla 7'inci sırada.

Fenerbahçe, Samsun deplasmanında istediğini alamadı.

TARIK ÇETİN DEVLEŞTİ

Ederson ve İrfan Can’ın sakatlık nedeniyle yokluğunda kaleye geçen Tarık Çetin, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. 19. dakikada Coulibaly’nin sert şutunu parmaklarının ucuyla çıkaran genç kaleci, maç boyunca buna benzer en az 3 net kurtarış yaptı.

SKRİNİAR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 50. dakikasında Musaba’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Skriniar, cezalı duruma düştü. 58. dakikada Slovak savunmacının elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltı kararı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

