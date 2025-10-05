Barcelona'ya Soğuk Duş! Sevilla, Ezdi Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

LaLiga’da Barcelona'da tarihi bir yenilgi aldı. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi Sevilla, Barcelona’yı 4-1 mağlup ederek Katalan ekibine sezonun ilk yenilgisini tattırdı.

Maça hızlı başlayan Sevilla, 13. dakikada Alexis Sanchez’in penaltı golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 36. dakikada Isaac Romero’nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Barcelona, ilk yarının uzatma dakikalarında Marcus Rashford’la umutlandı ancak bu sevinç kısa sürdü.

İKİNCİ YARIDA DA GOL YAĞDI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Sevilla, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams’la iki gol daha bularak tarihi bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Sevilla puanını 13’e yükseltirken, 19 puanda kalan Barcelona ligde ilk yenilgisini alarak lider Real Madrid’in gerisine düştü.

