Bursaspor’da Deprem! Yenilgi Sonrası İstifa Geldi

Bursaspor'da son haftalarda deplasmanda yaşanan olumsuz sonuçların ardından Teknik Direktör Adem Çağlayan, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Deplasman maçlarında alınan başarısız sonuçlar sonrası istifa kararı alan Adem Çağlayan, kararını gazetecilere açıkladı. Çağlayan, istifa düşüncesinin aslında hafta başında netleştiğini, ancak sezon sonu hedeflerine zarar vermemek adına bu kararı maç sonrasına bıraktığını belirtti.

'BENİM İÇİN BURSASPOR SAYFASI PAZARTESİ KAPANMIŞTI'

Açıklamasında, Pazartesi günü itibarıyla kararını verdiğini ancak takımı yalnız bırakmamak adına mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Çağlayan, “Benim için Bursaspor sayfası Pazartesi günü kapanmıştı. Nasip bugüneymiş. Ben istediğim ki hafta sonu maç oynayalım, ondan sonra konuşalım. Gereken yerlere de zaten istifa ettiğimi söyledim. Bursaspor’a başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım ve çok büyük bir camia. İnşallah sezon sonu şampiyonluk yaşayacaklar. Bazen sinerjinin değişmesi lazım. Biz öyle uygun gördük. Kimin hakkı varsa bizden tarafa helal olsun. Bizim de hakkımız var, lütfen bize helal etsinler. Tek derdimiz, tek düşüncemiz Bursaspor’un başarısıydı. Başka bir şeye yoğunlaşmadık, nasip. Taraftarımıza bir galibiyetle veda etmek isterdik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

