Ederson’un MR Sonucu Korkuttu! Açıklama Geldi
Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Ederson’un sakatlığında tablo netleşti. MR sonucunda arka adalesinde kanama tespit edilen Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandı.
Fenerbahçe'de arka adalesinde kanama tespit edilen kaleci Ederson, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı kalecinin dünkü antrenmanda sakatlandığı belirtildi:
"Profesyonel oyuncularımızdan Ederson’un yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Samsun deplasmanında Ederson'un yerine Tarık Çetin kaleyi koruyacak.
