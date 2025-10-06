Derbi Tekrarlanacak mı? TFF Noktayı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Galatasaray–Beşiktaş derbisi, 1-1’lik skorla tamamlanmış, maçın ardından 'kural hatası' iddiaları elevlenmişti. Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında maçı dört kez durdurması, bazı yorumcular tarafından kural ihlali olarak değerlendirilmiş ve derbinin yeniden oynanabileceği öne sürülmüştü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tartışmayı noktaladı.

TFF'DEN YANIT GELDİ

Ancak tartışmalara TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu noktayı koydu. A Spor’a konuşan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray–Beşiktaş derbisinde kural hatası yok, bu sadece bir hakem hatası" diyerek maçın tekrarlanmayacağını açıkladı. TFF Başkanı ayrıca VAR sistemindeki hataları en aza indirmek için çalıştıklarını vurguladı: "Amacımız VAR’daki hatayı sıfıra indirmek. Teknoloji var, her açıdan bakıyoruz ama insan hatası her zaman mümkün."

Kaynak: Haber Merkezi