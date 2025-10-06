Altay Bayındır Tek Hareketiyle İngiltere’nin Kralı Oldu! Bütün Ülke Bunu Konuşuyor, Taraftarlar Bağrına Bastı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manchester United taraftarları, takımları Sunderland'i 2-0 yendikten sonra Altay Bayındır'ın Senne Lammens'e gösterdiği takım ruhunu övdü. Bayındır, bu maçta ilk kez yedek kaldı ve kaleyi Lammens korudu.

ALTAY TEK HAREKETİYLE GÖNÜLLERİ KAZANDI

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Sunderland galibiyeti sonrası sergilediği davranışla taraftarların takdirini kazandı. Maçın ardından yedek kulübesinde yer alan Altay Bayındır'ın, bitiş düdüğünün hemen ardından Lammens'in yanına giderek Belçikalı file bekçisine sarılması, Manchester United taraftarlarının büyük beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADAN PEŞ PEŞE YORUM YAĞDI

Altay Bayındır için yapılan yorumlar şöyle;

• "İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!"

• "Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik"

• "Kim oynarsa oynasın, kim gol atarsa atsın, birbiriniz için mutlu olun ve birbirinizin başarısını kutlayın."

Kaynak: Haber Merkezi