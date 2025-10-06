Altay Bayındır Tek Hareketiyle İngiltere’nin Kralı Oldu! Bütün Ülke Bunu Konuşuyor, Taraftarlar Bağrına Bastı
Uzun zamandır kötü gidişatına devam eden Manchester United, tekrardan çıkış yakalamak istiyor. Son olarak Sunderland'i 2-0 yenen Kırmızı Şeytanlarda Altay Bayındır, tek hareketiyle gündeme bomba gibi düştü. Taraftarlar bu hareketi sonrası bağırlarına bastı.
Manchester United taraftarları, takımları Sunderland'i 2-0 yendikten sonra Altay Bayındır'ın Senne Lammens'e gösterdiği takım ruhunu övdü. Bayındır, bu maçta ilk kez yedek kaldı ve kaleyi Lammens korudu.
ALTAY TEK HAREKETİYLE GÖNÜLLERİ KAZANDI
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Sunderland galibiyeti sonrası sergilediği davranışla taraftarların takdirini kazandı. Maçın ardından yedek kulübesinde yer alan Altay Bayındır'ın, bitiş düdüğünün hemen ardından Lammens'in yanına giderek Belçikalı file bekçisine sarılması, Manchester United taraftarlarının büyük beğenisini topladı.
SOSYAL MEDYADAN PEŞ PEŞE YORUM YAĞDI
Altay Bayındır için yapılan yorumlar şöyle;
• "İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!"
• "Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik"
• "Kim oynarsa oynasın, kim gol atarsa atsın, birbiriniz için mutlu olun ve birbirinizin başarısını kutlayın."
Kaynak: Haber Merkezi