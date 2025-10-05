Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı! Kartal Salladı, Aslan Yıkılmadı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Dev derbide karşılaşma 1-1'lik skorla berabere bitti. Yaşanan derbi heyecanı sonrası spor yazarları, Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi. İşte 5 Ekim 2025 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haberlerine, 1 dakikada göz atın!
Fatih Doğan: Maç başlamadan önce skoru 1-1'e bağlasan deplasmanda Beşiktaş için iyi sonuç diyebilirdik. Ancak maçın hikâyesi öyle bir gelişti ki üzülmesi gereken taraf Beşiktaş oldu. Liverpool zaferinin mutluluğu ve yorgunluğu etkisindeki Galatasaray'da Okan Buruk, aynı 11'le başlayarak 'Ben yorgun değilim' meydan okuması yaptı. Ancak Beşiktaş'ın dinamik başlangıcı ve Abraham'la erken golü, oyunu Beşiktaş lehine çevirdi. Sanchez'in kırmızı kartla atılıp Galatasaray'ın 10 kişi kalması, Beşiktaş'a tarihi fırsat kapısını açtı. Ancak Sergen Yalçın eksik ve yorgun Aslan'ın üzerine gitmek yerine kontrollü oyunu tercih etti. Aradığı kontratak fırsatını Rafa ile bulsa da 2-0'ı yakalayamadı. (Sabah)
Bülent Timurlenk: Enerji çok da tükenmeden ev sahibinin ön alan baskısına devam edeceğini düşünen Sergen Yalçın'ın 'geriden pasla çıkın' direktifi verip vermediği bilinmez ama Galatasaray o baskının ödülünü İlkay'ın golüyle aldı. Okan Buruk ikinci yarıya vasat oynayan Yunus'un yerine Leroy Sane ile başlayabilirdi. Hiç düşünmedi. İlkay çıkana kadar takımı ayakta tutan isimdi. Beşiktaş 1-1 sonrası set hücumlarında atak bitirememenin ve yakalanmanın tedirginliğiyle çok garantici oynadı. Dikine pası denemediler. Liverpool maçının yoğun temposundan sonra 63 dakika ezeli rakibine karşı 10 kişi oynayıp kaybetmemek de mühimdir. (Sabah)
Fırat Aydınus: Belki de maçın en dikkat çekici pozisyonu 68. dakikada yaşanan olaydı: Kalkan bir ofsayt bayrağı sonrasında top kaleci Uğurcan’a geliyor, Uğurcan eliyle oyunu hızlı başlatıyor. Yasin Kol bu anda vücut diliyle pozisyonu avantaja bıraktığını açıkça gösteriyor. Ancak top Sallai’ye gelip ceza sahasına doğru hareketlendiğinde düdüğünü çalarak oyunu durduruyor ve ihlal yerine dönüp endirekt serbest vuruşla başlatıyor. Bu pozisyon, kamuoyuna oldukça tanıdık gelmiştir. Zira 2 hafta önce, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Hata değil, planlı eylem” olarak nitelendirdiği, Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki Arda Kardeşler pozisyonuyla neredeyse birebir benzerlik gösteriyor. (Hürriyet)
Ömer Üründül: Beşiktaş'ın set oyunu zayıf, o yüzden üretemediler. Çok net gol pozisyonu gündeme geldi. Onu da Rafa gibi kaliteli bir isim boş kale varken havaya dikti. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Torreira mucizesini hakikaten ayrı incelemek lazım. Sakatlanıyor, adalesi çekiyor, devam ediyor. Hafta içi yorgunluğuna rağmen yine her yere bastı. Bir de üstelik hücum presle kaptığı topla beraberlik golünü yarattı. Lemina da çok iyi stoper görevi yaptı. G.Saray'ın, Liverpool maçı yorgunluğunun üstüne yenik durumdayken 10 kişi kalmasına rağmen aldığı bu puan altındır. Cerny iyi futbolcu ama fizik gücü yetersiz. Toure, varlık gösteremedi. Sergen Yalçın'ın çok zamana ihtiyacı var. (Sabah)
Levent Tüzemen: Sanchez, çelme takacağına Silva'nın vuruşuna izin vermeli ve takımını 10 kişi bırakmamalıydı. Silva'nın vuruşunu belki de Uğurcan engelleyebilirdi. Okan hoca, bir ödül vermeyi düşünerek Liverpool'u yenen takımı sahaya sürdü. Ama oyuncularının hangisinin yorgun, hangisinin güçsüz olduğunu hesaplayamamış. Bunu bariz şekilde Barış'ta gözlemledik. Galatasaray'ın cengaveri Barış, Liverpool maçında çok çalışmıştı, o kadar çok yorulmuş ki, çok fazla top kaybı yaptı. Pas vermesi gereken yerlerde kaleye etkisiz ve cılız şutlar attı. İkinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaraylı oyuncular, 10 kişi olmalarına rağmen dişlerini tırnaklarına takarak mücadele ettiler ve Beşiktaş kalesine baskına gittiler. Torreira'nın Ndidi'den çaldığı topu İlkay gole çevirerek hem skoru eşitledi hem de arkadaşlarına moral verdi. Gol sonrası Liverpool taktiğine geri dönen Galatasaray, ikinci gol için umutlarını kontrataklara bağladı. Derbiden Galatasaray'a kalan yenilmezlik oldu. (Sabah)
Güntekin Onay: Beşiktaş, tüm bu koşullar altında derbide galibiyet için daha fazla kararlılık ve kazanma karakteri ortaya koymalıydı. Dün Sergen Yalçın, maçı istediğini yaptığı değişikliklerle gösterdi ama Rafa gününde değildi, Abraham ve Bilal Toure de dağınık idi. Çok yüksek yoğunluklu bir derbi izledik. Uzun lafın kısası Beşiktaş, avuçlarının içindeki galibiyet fırsatını tepti. Galatasaray’ın da 10 kişiyle teslim olmaması takdir edilmeli. 3 gün arayla sahada adeta ruhlarını bıraktılar. (Hürriyet)
Ahmet Çakar: İkinci yarı işler G.Saray için kötü, Beşiktaş için olağan şekilde giderken sahneye Beşiktaşlı Ndidi çıktı. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla debelendi, Torreira tıklayıverdi, İlkay da golü yaptı. Beşiktaş kazanabileceği maçı Ndidi'nin işgüzarlığı yüzünden kazanamadı. Ama G.Saray'ı ilk defa bir derbide bu kadar kötü gördük. Gelelim hakem Yasin Kol'a... Kardeşim okyanusu geçip derede boğuluyorsun. Aslında maçı çok iyi yönetti ama iki hata yaptı ki amatör kümedeki hakemler yapmaz. Oyun başlamış, 'Oyuncu değiştiriyoruz' diyorsun, oyunu durduruyorsun. Kural hatası değil ama saçmalık! Yardımcı hakem ofsayt kaldırıyor, 'Tamam, oyna avantaj' diyorsun, Sallai çok önemli pozisyonda ilerliyor, avantajı kesip düdüğü çalıyorsun. Bu işte çok önemli bir hata. (Sabah)
Mehmet Ayan: İkinci yarıya baskı ile başladı 10 kişilik Galatasaray. Gol atarak hiç olmazsa 1 puanı almak için son nefes cephanesi, o 10-15 dakikalık ön alan presiydi. İlkay’ın golü tam da bu zihniyetin ürünüydü. 46-55 arası oyuncularının gümülmelerine, 1 kişi fazlasıyla çekingen oyunlarına, büyük ihtimalle Sergen Hoca delirmiştir! Golün sonrası oyun tekrar Beşiktaş kontrolüne geçti. İki takım da oyuncu değişiklikleriyle eşitliği bozmaya gayret ettiler. 74’te Cengiz’in kesmesinde Rafa’nın kaçırdığı pozisyon maçın çok kritik anıydı. Maç önü itibariyle Galatasaray’ın favori, onbirlerin açıklanması sonrası acabalarla dolu, maç içinde Beşiktaş’ın galibiyeti kaçırdığı bir müsabaka oldu. Birer puan kulübelere verilseydi haksızlık olurdu, puan cetveline yazıldığı için HAKTIR iki takıma da... (Hürriyet)