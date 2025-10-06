Derbi Tekrar Edilecek mi? Galatasaray'dan 'Hakem Hatası' Kararı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem hataları tartışma yaratırken, maçta yapılan kural hatası gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı ekibin TFF'ye başvuru yapıp yapmayacağı da belli oldu. İşte detaylar...

Derbi Tekrar Edilecek mi? Galatasaray'dan 'Hakem Hatası' Kararı
Süper Lig’in 8.haftasında Galatasaray ve Beşiktaş 1-1’lik skorla berabere kalırken, maçta kural hatası yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Galatasaray’ın kural hatası için başvuru yapıp yapmayacağı belli oldu.

Takımlara 5 oyuncu değişikliğini maçı en fazla 3 kez durdurarak yapma hakkı verilirken, Beşiktaş derbide karşılaşmayı toplam 4 kez durdurmuştu.

Yasin Kol

Hakem Yasin Kol, oyunu başlattıktan sonra bir kez daha durdurmuş ve Beşiktaş’ın oyuncu değişikliğine izin vermişti.

Hakem Yasin Kol’un yönetimine tepki gösteren sarı-kırmızılıların kural hatası için başvuru yapmayacağı belli oldu.

