Beşiktaş Derbisi Sonrası İpleri Koparttı! Yönetime Resti Çekti, Icardi Bavullarını Topladı Gidiyor

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Derbide yer almayan Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapılan değerlendirmelere göre ilk 11'de oynamadığı için mutsuz olduğu ileri sürülen Icardi'nin ayrılmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray'da artık ilk 11'e giremeyen Mauro Icardi'nin mutsuz olduğu kaç gündür konuşuluyor. Son olarak Beşiktaş maçında ısınmaya çıkmayan Arjantinli golcü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI HAKKINDA FLAŞ İDDİA! AYRILMAK İSTİYOR

Gazeteci Serhat Ulueren, Icardi ile ilgili çok çarpıcı gelişmeleri aktardı. Ulueren Telegon programında şunları söyledi:

"Mauro Icardi oyuna geç girdiği için mutsuz. Okan Buruk, Liverpool maçından sonra gönlünü almak istiyor ama 'Hocam sonra görüşürüz' diyerek kendisini geçiştiriyor. Zaten kendisi ısınmalara da çıkmıyor. Oynamayan adam her zaman mutsuz olur. Daha 2 sene öncesine kadar bu golcüye tapıyorlardı şimdi yedekte oturuyor. Bu kolay bir şey değil.

'BAVULLARINI TOPLADI GİDİYOR'

Devreye Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu giriyor. Kavukçu ve Buruk, Icardi ile yemek yemek istiyor ama Icardi bunu da kabul etmiyor. Milli arada ise 7 günlük izin istemiş. Beşiktaş derbisinden sonra bavullarını topladı direkt gidiyor yurt dışına. Yemeği kabul etmiyor. Muhtemelen Icardi devre arasında gidecek ve ayrılmak istediğini bildirecek."

