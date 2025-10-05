Ahmet Çakar Derbideki Skandalı Açıkladı: Yasin Kol Büyük Hata Yaptı!

Süper Lig'de dün akşam Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kritik derbide 1-1'lik skor çıkarken maçın hekemi Yasin Kol'un verdiği kararlar tartışma konusu oldu. Kol'un yaptığı büyük hatayı açıklayan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, bombayı patlattı. İşte Ahmet Çakar'ın dikkat çeken derbi yorumu...

Son Güncelleme:
Ahmet Çakar Derbideki Skandalı Açıkladı: Yasin Kol Büyük Hata Yaptı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Derbi hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar ise tartışma konusu olurken gelen son açıklama gündeme bomba gibi düştü.

GALATASARAY 10 KİŞİ İLE MAÇA DEVAM ETMEK ZORUNDA KALDI

Karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş, Tammy Abraham’ın kaydettiği golle öne geçti. Sarı-kırmızılıların cevabı ise 55’te İlkay Gündoğan ile geldi. Galatasaray’da Davinson Sanchez’de Rafa Silva’ya yaptığı müdahalenin ardından 34. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Ahmet Çakar Derbideki Skandalı Açıkladı: Yasin Kol Büyük Hata Yaptı! - Resim : 1

AHMET ÇAKAR SKANDALI AÇIKLADI: YASİN KOL BÜYÜK HATA YAPTI!

Maçın hakemi Yasin Kol'un verdiği karar ise sarı-kırmıızlı taraftarları sinir krizine soktu. Kol'un özellikle avantaja bıraktığı pozisyonda daha sonrasında oyunu durdurma kararı alması maça damga vurdu.

Ahmet Çakar Derbideki Skandalı Açıkladı: Yasin Kol Büyük Hata Yaptı! - Resim : 2
Ahmet Çakar derbi skandalını açıkladı

Yasin Kol'un performansını değerlendiren eski hakem ve yorumu Ahmet Çakar, "Yasin Kol, çok önemli bir hata yaptı. Bugün Yasin kol avantaja bıraktığı ofsaytta Galatasaray akına kalkarken düdük çaldı. Galatasaray'a yapılan Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında yaptığının aynısı" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da Icardi Depremi! Yönetim Kararını Resmen DuyurduGalatasaray'da Icardi Depremi! Yönetim Kararını Resmen DuyurduSpor
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı! Kartal Salladı, Aslan YıkılmadıGalatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kazanan Çıkmadı! Kartal Salladı, Aslan YıkılmadıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Beşiktaş Ahmet Çakar
Son Güncelleme:
2022 Yılında Sektöre Girmişti: Türkiye'nin Araç Kiralama Devi Resmen Satıldı Türkiye'nin Araç Kiralama Devi Resmen Satıldı
Filenin Efeleri'nin CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu Filenin Efeleri'nin Avrupa Rakipleri Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi Depremi! Yönetim Kararını Resmen Duyurdu Galatasaray'da Icardi Depremi! Karar Çıktı
Son Dakika: Süper Lig'de Teknik Direktör Ayrılığı! İstifası Resmen Kabul Edildi Süper Lig'de Teknik Direktör Ayrılığı!
ÇOK OKUNANLAR
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı! Meteoroloji Uyardı, Çok Sert Vuracak İstanbul'da 'Sağanak Yağış' Alarmı!
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp
Her Sofrada Var! Ekmekte Hile Alarmı, Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi Büyük Oyun İfşa Oldu, İşte Gerçeği Anlamanın Tek Yöntemi