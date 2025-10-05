Ahmet Çakar Derbideki Skandalı Açıkladı: Yasin Kol Büyük Hata Yaptı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Derbi hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar ise tartışma konusu olurken gelen son açıklama gündeme bomba gibi düştü.

GALATASARAY 10 KİŞİ İLE MAÇA DEVAM ETMEK ZORUNDA KALDI

Karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş, Tammy Abraham’ın kaydettiği golle öne geçti. Sarı-kırmızılıların cevabı ise 55’te İlkay Gündoğan ile geldi. Galatasaray’da Davinson Sanchez’de Rafa Silva’ya yaptığı müdahalenin ardından 34. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

AHMET ÇAKAR SKANDALI AÇIKLADI: YASİN KOL BÜYÜK HATA YAPTI!

Maçın hakemi Yasin Kol'un verdiği karar ise sarı-kırmıızlı taraftarları sinir krizine soktu. Kol'un özellikle avantaja bıraktığı pozisyonda daha sonrasında oyunu durdurma kararı alması maça damga vurdu.

Ahmet Çakar derbi skandalını açıkladı

Yasin Kol'un performansını değerlendiren eski hakem ve yorumu Ahmet Çakar, "Yasin Kol, çok önemli bir hata yaptı. Bugün Yasin kol avantaja bıraktığı ofsaytta Galatasaray akına kalkarken düdük çaldı. Galatasaray'a yapılan Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında yaptığının aynısı" sözlerini sarf etti.

