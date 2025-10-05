Filenin Efeleri'nin CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Filenin Efeleri'nin 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki rakipleri açıklandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın (Filenin Efeleri) 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu.

İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi katıldı. Filenin Efeleri kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı. Millilerimiz, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti. Millilerimiz grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

Filenin Efeleri'nin CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu - Resim : 1

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonasında diğer gruplar şöyle;

A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya

B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail

C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka

Kaynak: DHA

