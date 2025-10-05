Liverpool Kabustan Uyanamıyor! Liderlik de Gitti

Galatasaray yenilgisiyle darbe alan Liverpool, bir diğer darbeyi de Premier Lig’de Chelsea’den yedi. Böylece İngiliz devi, üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Liverpool Kabustan Uyanamıyor! Liderlik de Gitti
Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yenilen İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bir darbeyi de Chelsea'den yedi. Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 7. hafta maçında ev sahibi Chelsea, 14. dakikada Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, 63. dakikada Gakpo'nun golüyle skora denge getirdi. Ancak Chelsea, 90+5. dakikada Estevao'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

ÜST ÜSTE YENİLGİ

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de Chelsea ve Crystal Palace, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray mağlubiyetleriyle üst üste 3 yenilgi aldı. Günün diğer maçındaysa Arsenal, West Ham United'ı 2-0 yenerek Liverpool'dan liderliği kaptı. Arsenal puanını 16 yaparken, Liverpool 15 puanda kaldı.

