Liverpool Kabustan Uyanamıyor! Liderlik de Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yenilen İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bir darbeyi de Chelsea'den yedi. Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 7. hafta maçında ev sahibi Chelsea, 14. dakikada Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, 63. dakikada Gakpo'nun golüyle skora denge getirdi. Ancak Chelsea, 90+5. dakikada Estevao'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

ÜST ÜSTE YENİLGİ

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de Chelsea ve Crystal Palace, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray mağlubiyetleriyle üst üste 3 yenilgi aldı. Günün diğer maçındaysa Arsenal, West Ham United'ı 2-0 yenerek Liverpool'dan liderliği kaptı. Arsenal puanını 16 yaparken, Liverpool 15 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi