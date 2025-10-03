Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Kritik mücadele 4 Eylül Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak.

Derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten futbolculara müjdeli haber verildi.

OKAN BURUK SAAATLERCE ANALİZ ETTİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş’ın Göztepe ve Kocaelispor maçlarını saatlerce analiz etti. Yaptığı analiz sonucunda Buruk’un Beşiktaş’a Liverpool tarifesi uygulayacağı iddia edildi.

Okan Buruk saatlerce analiz yaptı

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Futbolcuların son durumlarına bakarak ilk 11’in belirleneceği ifade edilirken Okan Buruk’un oyun sisteminde değişikliğe gitmeyeceği ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK’TEN SÜRPRİZ PRİM KARARI!

Beşiktaş derbisi için prim sözü veren yönetimin galibiyet halinde Liverpool maçında olduğu gibi 1 milyon euro dağıtacağı vurgulandı.

Kaynak: Sabah