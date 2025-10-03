Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam
Liverpool’u Şampiyonlar Ligi’nde eleyen Galatasaray’da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek gözünü kararttı. Liverpool maçı için 1 milyon euro dağıtan Cimbom, Beşiktaş için de aynı miktarı belirledi.
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Kritik mücadele 4 Eylül Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak.
Derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten futbolculara müjdeli haber verildi.
OKAN BURUK SAAATLERCE ANALİZ ETTİ
Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş’ın Göztepe ve Kocaelispor maçlarını saatlerce analiz etti. Yaptığı analiz sonucunda Buruk’un Beşiktaş’a Liverpool tarifesi uygulayacağı iddia edildi.
SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK
Futbolcuların son durumlarına bakarak ilk 11’in belirleneceği ifade edilirken Okan Buruk’un oyun sisteminde değişikliğe gitmeyeceği ifade edildi.
DURSUN ÖZBEK’TEN SÜRPRİZ PRİM KARARI!
Beşiktaş derbisi için prim sözü veren yönetimin galibiyet halinde Liverpool maçında olduğu gibi 1 milyon euro dağıtacağı vurgulandı.
