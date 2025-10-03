Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam

Liverpool’u Şampiyonlar Ligi’nde eleyen Galatasaray’da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek gözünü kararttı. Liverpool maçı için 1 milyon euro dağıtan Cimbom, Beşiktaş için de aynı miktarı belirledi.

Son Güncelleme:
Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Kritik mücadele 4 Eylül Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak.

Derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten futbolculara müjdeli haber verildi.

OKAN BURUK SAAATLERCE ANALİZ ETTİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş’ın Göztepe ve Kocaelispor maçlarını saatlerce analiz etti. Yaptığı analiz sonucunda Buruk’un Beşiktaş’a Liverpool tarifesi uygulayacağı iddia edildi.

Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam - Resim : 1
Okan Buruk saatlerce analiz yaptı

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAK

Futbolcuların son durumlarına bakarak ilk 11’in belirleneceği ifade edilirken Okan Buruk’un oyun sisteminde değişikliğe gitmeyeceği ifade edildi.

Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam - Resim : 2

DURSUN ÖZBEK’TEN SÜRPRİZ PRİM KARARI!

Beşiktaş derbisi için prim sözü veren yönetimin galibiyet halinde Liverpool maçında olduğu gibi 1 milyon euro dağıtacağı vurgulandı.

Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü: Mert Hakan Yine Yaptı YapacağınıBu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü: Mert Hakan Yine Yaptı YapacağınıSpor
‘Nice’ Zaferlere Fenerbahçe! Yeni Vizyon Kerem Potter‘Nice’ Zaferlere Fenerbahçe! Yeni Vizyon Kerem PotterSpor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Galatasaray Dursun Özbek Okan Buruk
Son Güncelleme:
Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü: Mert Hakan Yine Yaptı Yapacağını Fenerbahçe Maçına Damga Vuran Görüntü
Yenilgiyi Hazmedemeyince Olanlar Oldu! Avrupa Ligi’nde Türk Futbolcuya Olay Hareket Türk Futbolcuya Büyük Saygısızlık
Dursun Özbek Gözünü Kararttı! Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi: İşte Dağıtılacak Olan Dev Rakam Beşiktaş Derbisine Özel Prim Müjdesi
Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku
ÇOK OKUNANLAR
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! MOSSAD'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı Menajer Ayşe Barım'a Yeniden Tutuklama Kararı
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Ekim Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Kira Artış Oranı Belli Oldu
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı: İkisi Birden Vuracak! Turuncu Alarm Verildi