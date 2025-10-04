Galatasaray'dan Sergen Yalçın'ı Duygulandıran Pankart! 'İnsanlık 3 Puandan Daha Önemli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray’la 1-1 berabere kaldıkları derbinin ardından yaptığı açıklamalarda, karşılaşmadan çok Galatasaray taraftarının jestine değindi. Yalçın, rahmetli yaşamını yitiren kardeşiyle ilgili açılan pankartın kendisini derinden duygulandırdığını söyledi.

Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım,” diyen Yalçın, “İnsanlık 3 puandan daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.

MAÇI DA YORUMLADI

Derbiyi de değerlendiren Yalçın, “Oyun planımız başta çok doğruydu, erken golü bulduk. Ancak kırmızı karttan sonra 10 kişilik takımdan baskı yedik. Tek bir hatanın bedeli ağır oldu. 2 puan kaybettik, ama oyuncularımın mücadelesinden memnunum” dedi. Tecrübeli teknik adam, takımın gelişmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Bazı alışkanlıkları kırmak kolay değil ama biz doğru yoldayız. Bundan sonraki maçlarda bu hataları gidereceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi