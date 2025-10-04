Okan Buruk'tan Flaş Açıklama! '10 Kişi Kalınca...'

Galatasaray, Teknik Direktörü Okan Buruk, berabere biten derbi sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Buruk, Bariz hakem hataları olduğunu belirterek, maç yönetimini 'fiyasko' olarak yorumladı. Buruk ayrıca, 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oynadıklarını söyledi.

Okan Buruk'tan Flaş Açıklama! '10 Kişi Kalınca...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 35'inci dakikada Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sarı kırmızılı ekip 1-0 geriye düştüğü maçı, bu eksikliğe rağmen 1-1 berabere kapattı. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakeme yüklendi.

'BEKLEDİĞİM GİBİ BAŞLADI'

*Buruk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Birincisi, beklediğim gibi başladı maç. Rakip topu bize bıraktı, Rafa ile geçiş hücumları denediler. İlk golü yedik. Savunmaya koşumuz, rakibi önemsememek... Barış ve Jakobs, ikiye iki oyununda savunmaya sıkışabilirdik. Orkun'un koşusuna doğru cevap vermeliydik. Böyle bir gol yedik. Özellikle sol tarafı kullanmak istedik. Rakibin sol tarafta savunma zaafı vardı. Üretebilirdik. İstemediğim şey uzun toplar. Singo'yu sakatladık uzun topta. Top bizde kalsa, çevirsek... Bunu ne zaman yaptık? 10 kişi kalınca.

Okan Buruk'tan Flaş Açıklama! '10 Kişi Kalınca...' - Resim : 1
Galatasaray, geriye düştüğü maça 10 kişi kalsa da denge getirdi.

'10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA DAHA İYİ OYNADIK'

* Sahaya doğru yayıldık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. Benim görüşüm, biz 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat, daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik. Gol bulduk. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksikken de rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Diğer yandan maça başlangıç, üretkenliğin düşük olması, rakibe geçiş şansı vermek üzücü. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Kazanabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Günün sonunda puan kaybı için üzüldük.

Aslan 10 Kişi Kaldı, Kartal Fırsatı Kaçırdı! Derbide Puanlar PaylaşıldıAslan 10 Kişi Kaldı, Kartal Fırsatı Kaçırdı! Derbide Puanlar PaylaşıldıSpor

Derbide İlk 11'ler Belli Oldu! Osimhen SürpriziDerbide İlk 11'ler Belli Oldu! Osimhen SürpriziSpor

Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı AçıkladıGalatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı AçıkladıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Okan Buruk Galatasaray Beşiktaş
Aslan 10 Kişi Kaldı, Kartal Fırsatı Kaçırdı! Derbide Puanlar Paylaşıldı Aslan 10 Kişi Kaldı, Kartal Fırsatı Kaçırdı!
Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı Okan Buruk’tan Gece Yarısı Sürpriz Telefon
Filenin Sultanları’nın Rakipleri Belli Oldu! Filenin Sultanları’nın Rakipleri Belli Oldu!
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Aslan 10 Kişi Kaldı, Kartal Fırsatı Kaçırdı! Derbide Puanlar Paylaşıldı Aslan 10 Kişi Kaldı, Kartal Fırsatı Kaçırdı!
Sonradan mı Vatandaş Oldular? IŞİD Bağlantılı Aileyle İlgili İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama IŞİD Bağlantılı Aileyle İlgili İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama