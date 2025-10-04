Okan Buruk'tan Flaş Açıklama! '10 Kişi Kalınca...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 35'inci dakikada Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sarı kırmızılı ekip 1-0 geriye düştüğü maçı, bu eksikliğe rağmen 1-1 berabere kapattı. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakeme yüklendi.

'BEKLEDİĞİM GİBİ BAŞLADI'

*Buruk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Birincisi, beklediğim gibi başladı maç. Rakip topu bize bıraktı, Rafa ile geçiş hücumları denediler. İlk golü yedik. Savunmaya koşumuz, rakibi önemsememek... Barış ve Jakobs, ikiye iki oyununda savunmaya sıkışabilirdik. Orkun'un koşusuna doğru cevap vermeliydik. Böyle bir gol yedik. Özellikle sol tarafı kullanmak istedik. Rakibin sol tarafta savunma zaafı vardı. Üretebilirdik. İstemediğim şey uzun toplar. Singo'yu sakatladık uzun topta. Top bizde kalsa, çevirsek... Bunu ne zaman yaptık? 10 kişi kalınca.

Galatasaray, geriye düştüğü maça 10 kişi kalsa da denge getirdi.

'10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA DAHA İYİ OYNADIK'

* Sahaya doğru yayıldık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. Benim görüşüm, biz 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat, daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik. Gol bulduk. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksikken de rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Diğer yandan maça başlangıç, üretkenliğin düşük olması, rakibe geçiş şansı vermek üzücü. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Kazanabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Günün sonunda puan kaybı için üzüldük.

