Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı Açıkladı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’den bomba bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar buna isyan edecek. Çeliker, Mauro Icardi için korkutan bilgiyi duyurdu.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u deviren Galatasaray’da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Kritik derbi öncesi Mauro Icardi hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Icardi hakkındaki bomba iddiayı duyurdu

‘TARAFTARLAR HUYLANMAYA BAŞLADI’

Icardi’nin hem saha içinde hem de saha dışındaki hareketlerine dikkat çeken Çeliker, "Leroy Sane yedek oturdu. Neden? Okan Hoca kendi takımını düşündü. Yıldız futbolcusunun kaprisini değil. Icardi müsabaka öncesi, devre arası ısınmaya çıkmamış. Karşılaşmadan sonra ise sevinçlere katılmadı. Artık taraftar huylanmaya başladı.” dedi.

ICARDI İÇİN BOMBA İDDİA

Okan Buruk’un Icardi’yi kazanmak için çabaladığını dile getiren Çeliker, “Normalde Icardi'nin yerine Sane girmesi gerekirdi ama Beşiktaş derbisinde Icardi'yi oynatacağı için onu kazanmak istedi. Doğrusu da budur. Eğer Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 65-70'en sonra maçı koparamazsa konuk takımın lehine döner. Çünkü Galatasaray çok yoruldu. Taraftar ve takımın konsantrasyonu Liverpool maçındaki gibi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

