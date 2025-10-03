Galibiyet Sonrası Kerem Aktürkoğlu’ndan Bomba Açıklama: Fenerbahçe’ye Transfer Olmasını Sağlayan İsmi Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada attığı 2 golle damga vuran Kerem Aktürkoğlu, yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN MAÇ SONU BOMBA AÇIKLAMA

Galibiyet sonrası kameraların karşısına geçen Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamız, yeni başkanımız, yeni sistemimiz ve yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, taraftarımızın desteğiyle bu süreç daha iyi olacak. Onların desteğini hissedince çok iyi oynadık" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan galibiyet sonrası bomba açıklama

İŞTE FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLMASINDAKİ EN BÜYÜK NEDEN

Transfer süreciyle ilgili bilgiler veren milli yıldız, kendisinin Fenerbahçe’ye transfer olmasındaki en büyük kişiyi açıkladı. Kerem, İsmail Yüksek’i işaret ederek, "İsmail Yüksek çok yakın arkadaşım. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum, beni o ikna etti. Müthiş oynuyor, maçın yıldızı oydu. Ayağına, yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu.

Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim, İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." dedi.

