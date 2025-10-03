Galibiyet Sonrası Kerem Aktürkoğlu’ndan Bomba Açıklama: Fenerbahçe’ye Transfer Olmasını Sağlayan İsmi Açıkladı

Benfica’dan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, dün akşam attığı 2 golle geceye damga vurdu. Nice galibiyetinin ardından kameraların karşısına geçen Aktürkoğlu, kendisini Fenerbahçe’ye transfer olmasına sebep olan kişiyi açıkladı. İşte o isim ve Kerem Aktürkoğlu’nun dikkat çeken açıklamaları…

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada attığı 2 golle damga vuran Kerem Aktürkoğlu, yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN MAÇ SONU BOMBA AÇIKLAMA

Galibiyet sonrası kameraların karşısına geçen Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamız, yeni başkanımız, yeni sistemimiz ve yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, taraftarımızın desteğiyle bu süreç daha iyi olacak. Onların desteğini hissedince çok iyi oynadık" ifadelerini kullandı.

Galibiyet Sonrası Kerem Aktürkoğlu’ndan Bomba Açıklama: Fenerbahçe’ye Transfer Olmasını Sağlayan İsmi Açıkladı - Resim : 1
İŞTE FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLMASINDAKİ EN BÜYÜK NEDEN

Transfer süreciyle ilgili bilgiler veren milli yıldız, kendisinin Fenerbahçe’ye transfer olmasındaki en büyük kişiyi açıkladı. Kerem, İsmail Yüksek’i işaret ederek, "İsmail Yüksek çok yakın arkadaşım. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum, beni o ikna etti. Müthiş oynuyor, maçın yıldızı oydu. Ayağına, yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu.

Galibiyet Sonrası Kerem Aktürkoğlu’ndan Bomba Açıklama: Fenerbahçe’ye Transfer Olmasını Sağlayan İsmi Açıkladı - Resim : 2

Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim, İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." dedi.

