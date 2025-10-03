Son Dakika: PFDK Kararını Açıkladı: Sakaryaspor'un Hükmen Mağlubiyeti Kesinleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol 1.Lig’in 8.haftasında kendi sahasında oynadığı Sivaspor müsabakasında yabancı kuralını ihlal eden Sakaryaspor, 7 yabancı ile sahada bulunduğu için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Büyük tepkilere neden olan bu hatanın ardından PFDK yaptığı toplantıda 0-0 biten karşılaşmanın ardından Sakaryaspor’u hükmen mağlup ilan etti.

PFDK KARARINI AÇIKLADI: HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

PFDK’dan paylaşılan kararda şu açıklama yapıldı:

“18- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 29.09.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI ile cezalandırılmasına,”

Kaynak: AA-İHA