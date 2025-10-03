Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Hava Durumu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında lideri Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi.

Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.

Kaynak: İHA