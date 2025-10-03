Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Hava Durumu Belli Oldu

Süper Lig'de gözler Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbiye çevrildi. Maç saati hava durumu da merak edilirken, termometrelerin 17 dereceyi göstereceği belirtildi.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Hava Durumu Belli Oldu
Süper Lig’in 8. haftasında lideri Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Hava Durumu Belli Oldu - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi.

Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Galatasaray Beşiktaş
