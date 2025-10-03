TFF’de Derbi Alarmı! Galatasaray-Beşiktaş Maçına Atanan Yasin Kol İle İlgili Bomba İddia: Bu Detay Herkesin Gözünden Kaçmış

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi eski hakem Deniz Çoban’dan bomba bir açıklama geldi. Derbiye atanan hakem Yasin Kol hakkında konuşan çoban, gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

TFF’de Derbi Alarmı! Galatasaray-Beşiktaş Maçına Atanan Yasin Kol İle İlgili Bomba İddia: Bu Detay Herkesin Gözünden Kaçmış
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Henüz yenilgisi bulunmayan sarı-kırmızılılar, Kara Kartal’ı devirmek istiyor. Son olarak eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban’dan gelen hakem açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü.

TFF’DE DERBİ ALARMI

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol’un görev yapacağını açıkladı. Bu atama, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban’dan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

DENİZ ÇOBAN’DAN BOMBA İDDİA

Çoban, Yasin Kol’un Süper Lig’de tanınan ancak henüz "derbi hakemi" olarak kabul görmemiş bir isim olduğunu belirterek, MHK’nın bu tercihini "yeni yüzlere alan açma stratejisi" olarak yorumlayıp şu ifadeleri kullandı:

“Kol, son beş sezonda Süper Lig’de ortalama 10-11 maç yöneten, faul ve kart kullanımı açısından ortalama istatistiklere sahip bir hakem. VAR’a gitme sıklığı ise lig ortalamasının altında. Ligde kart ortalaması 4,96 sarı / 0,37 kırmızı, faul ortalaması 24 - 26 arasındadır. VAR’a gitme sıklığı lig ortalamasının altındadır.”

TFF’de Derbi Alarmı! Galatasaray-Beşiktaş Maçına Atanan Yasin Kol İle İlgili Bomba İddia: Bu Detay Herkesin Gözünden Kaçmış - Resim : 1
Deniz Çoban'dan bomba derbi iddiası

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINI NASIL YÖNETECEK?

Derbi üzerinden hakem Yasin Kol’un göstereceği performansı yorumlayarak, "Derbi, sıradan bir maç değil; teknik direktörlerden tribünlere, medyadan kulüp yönetimlerine kadar herkesin nabzının yükseldiği, futbolun psikolojik boyutunun en yoğun hissedildiği organizasyonlardan biri.

TFF’de Derbi Alarmı! Galatasaray-Beşiktaş Maçına Atanan Yasin Kol İle İlgili Bomba İddia: Bu Detay Herkesin Gözünden Kaçmış - Resim : 2

Doğal olarak belirleyici faktör, 'saha içi stres yönetimi ve iletişim becerileri' olacaktır. Kol’un yönettiği maçlarda bu iki hususta eksikliklerinin olduğunu gözlemledim.” dedi.

