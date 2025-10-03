Anadolu’nun Köklü Takımlarındandı: 40 Yıllık Türk Kulübünün İsmi Resmen Değişti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor, yaptığı sponsorluk anlaşması ile ismi değişti. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde "TCH Group Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş." olarak güncellendi.

40 YILLIK TÜRK KULÜBÜNÜN İSMİ RESMEN DEĞİŞTİ

Yapılan bu değişiklik kulübün geçtiğimiz günlerde TCH Group ile yaptığı isim ve göğüs forma sponsorluğu anlaşmasının ardından geldi.

1986 yılında kurulan Batı Karadeniz'in köklü kulübü Kırmızı - Lacivertli ekip, sponsorluk anlaşması kapsamında hem ekonomik destek hem de marka desteği kazanırken, kulüp ismine TCH Group’un eklenmesiyle bu iş birliği resmiyeti gerçekleşti.

Zonguldakspor TFF 3. Lig 3. grupta, 4 maç sonunda 4 beraberlikle 4 puanda 10. sırada yer alıyor.

