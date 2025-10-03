Anadolu’nun Köklü Takımlarındandı: 40 Yıllık Türk Kulübünün İsmi Resmen Değişti!
Anadolu’nun köklü kulüplerinden olan Zonguldakspor yeni sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Anlaşma ile birlikte 40 yıldır aktif olarak faaliyet gösteren Batı Karadeniz temsilcisinin ismi resmen değişti.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor, yaptığı sponsorluk anlaşması ile ismi değişti. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde "TCH Group Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş." olarak güncellendi.
Yapılan bu değişiklik kulübün geçtiğimiz günlerde TCH Group ile yaptığı isim ve göğüs forma sponsorluğu anlaşmasının ardından geldi.
1986 yılında kurulan Batı Karadeniz'in köklü kulübü Kırmızı - Lacivertli ekip, sponsorluk anlaşması kapsamında hem ekonomik destek hem de marka desteği kazanırken, kulüp ismine TCH Group’un eklenmesiyle bu iş birliği resmiyeti gerçekleşti.
Zonguldakspor TFF 3. Lig 3. grupta, 4 maç sonunda 4 beraberlikle 4 puanda 10. sırada yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
