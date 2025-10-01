Dünya Galatasaray'ı Konuşuyor! 'Liverpool Kabusu Yaşadı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0’lık skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Karşılaşmadaki tek golü Victor Osimhen penaltıdan kaydederken, heyecan dolu karşılaşmadaki galibiyet dünya basınında da geniş yer buldu.

Dünya basını Liverpool’da Arne Slot’un tercihlerini yerden yere vurdu. RAMS Park’taki ambians için ise ‘Cehennem gibi bir akşam’ başlıkları atıldı.

İşte dünya basınından Galatasaray’ın görkemli zaferi için atılan başlıklar:

Irish News: Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getirdi, Liverpool yine kaybetti.

The Standard: Victor Osimhen penaltıdan attı, Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde yara aldı.

Marca: Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti.

'LİVERPOOL ÇÖKÜŞTE'

RTE: Liverpool, Galatasaray karşısındaki sinir bozucu yenilgi sonrası çöküşte.

Al Jazeera: Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi.

Rousing the Kop: Kırmızılar tarihinde Türkiye şampiyonu Galatasaray deplasmanında hiç kazanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu bir kez daha tekrarlandı.

Mirror: Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı.

'CEHENNEM GİBİ AKŞAM'

Irısi Examiner: Liverpool için hatalarla dolu cehennem gibi akşamda Victor Osimhen, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Daily Mail: Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı.

A Bola: Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü.

BBC: İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı.

