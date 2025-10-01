Dünya Galatasaray'ı Konuşuyor! 'Liverpool Kabusu Yaşadı'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray dünya basının gündemine oturdu. Liverpool yerden yere vurulurken, Galatasaray ve RAMS Park'taki ambiyans öve öve bitirilemedi.

Son Güncelleme:
Dünya Galatasaray'ı Konuşuyor! 'Liverpool Kabusu Yaşadı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0’lık skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Karşılaşmadaki tek golü Victor Osimhen penaltıdan kaydederken, heyecan dolu karşılaşmadaki galibiyet dünya basınında da geniş yer buldu.

Dünya basını Liverpool’da Arne Slot’un tercihlerini yerden yere vurdu. RAMS Park’taki ambians için ise ‘Cehennem gibi bir akşam’ başlıkları atıldı.

Dünya Galatasaray'ı Konuşuyor! 'Liverpool Kabusu Yaşadı' - Resim : 1

İşte dünya basınından Galatasaray’ın görkemli zaferi için atılan başlıklar:

Irish News: Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getirdi, Liverpool yine kaybetti.

The Standard: Victor Osimhen penaltıdan attı, Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde yara aldı.

Marca: Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti.

Dünya Galatasaray'ı Konuşuyor! 'Liverpool Kabusu Yaşadı' - Resim : 2

'LİVERPOOL ÇÖKÜŞTE'

RTE: Liverpool, Galatasaray karşısındaki sinir bozucu yenilgi sonrası çöküşte.

Al Jazeera: Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi.

Rousing the Kop: Kırmızılar tarihinde Türkiye şampiyonu Galatasaray deplasmanında hiç kazanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu bir kez daha tekrarlandı.

Mirror: Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı.

'CEHENNEM GİBİ AKŞAM'

Irısi Examiner: Liverpool için hatalarla dolu cehennem gibi akşamda Victor Osimhen, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Daily Mail: Liverpool, Türkiye'deki sönük futbol sonrası arka arkaya mağlubiyetten kaçamadı.

A Bola: Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü.

BBC: İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı.

RAMS Park’ta Tarihi Zafer! Aslan Kükredi, İngiliz Devi YıkıldıRAMS Park’ta Tarihi Zafer! Aslan Kükredi, İngiliz Devi YıkıldıSpor
Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin SıralamasıGalatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin SıralamasıSpor
Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini VerdiOkan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini VerdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin Sıralaması
Cimbom Kazandı UEFA Ülke Puanı Güncellendi
Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi
Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu
Sadettin Saran’dan Bomba Karar
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı