Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool galibiyetini değerlendirdi. Buruk ayrıca Osimhen’in sağlık durumunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında RAMS Park’ta ağırladığı Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, hem galibiyeti değerlendirdi hem de oyundan çıkan Victor Osimhen’in sağlık durumuna açıklık getirdi. Kazanmanın da atmosferin de çok güzel olduğunu vurgulayan Buruk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'NELER YAPABİLECEĞİMİZ GÖSTERDİK'

* Maçın başından sonuna kadar oyuncularım hiç konsantrasyonlarını bırakmadılar. Başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi taraftarımızla beraber yaptık. Bu galibiyet tabii ki çok değerli. Prestij olarak Türkiye'nin Avrupa'da değer görmemesi açısından neler yapabileceğimizi göstermiş olduk. Liverpool'dan gol yemeden bitirmek çok önemliydi. Zaten amacımız insanları mutlu etmek. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Motivasyon artıyor burada. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla şey değişiyor. Bu maça çok daha özel hazırlanıyoruz. Alanya maçıyla birlikte bu maça hazırlandık.

Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi - Resim : 1
Galatasaray, tarihi zaferi sevinçle kutladı.

'RAKİBİMİZE ÇOK ŞANS VERMEDİK'

* Oyunun çok akıcı bir şekilde gitmesi, üstünüze gelen size baskı yapmaya çalışan bir takım. Rakibimize çok büyük şans vermedik. Kale içinden çıkan top çok kritikti. Şöyle bir korku da vardı tabii ki Alanya maçına çıktığımız gibi çıksak ne olurdu diye insanlarda. İlk maçımızı 5-1 kaybetmiş olmamız da aynı zamanda. Ama her maçın hikayesi farklıdır.

OSİMHEN'İN SON DURUMU

* Osimhen'in ayağına kramp girdi, önemli bir şeyi yok. Kötü bir haber de gelmedi.

Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş SözlerOsimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş SözlerSpor

RAMS Park’ta Tarihi Zafer! Aslan Kükredi, İngiliz Devi YıkıldıRAMS Park’ta Tarihi Zafer! Aslan Kükredi, İngiliz Devi YıkıldıSpor

Galatasaray-Liverpool Maçının İlk 11'leri Belli OlduGalatasaray-Liverpool Maçının İlk 11'leri Belli OlduSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray Liverpool Okan Buruk
Son Güncelleme:
Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş Sözler Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş Sözler
Mbappe'den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler Mbappe'den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler
Jeoloji Mühendisinden O İlimiz İçin Korkutan Uyarı! Üç Diri Fay Bulunuyor Diyerek Açıkladı: 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor O İlimizde 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş Sözler Osimhen’den Galibiyet Sonrası Flaş Sözler
İsrail, Gazze’de TRT Adına Çalışan Gazeteciyi Katletti! İsrail, Gazze’de TRT Adına Çalışan Gazeteciyi Katletti!
Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'