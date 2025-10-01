Okan Buruk, Liverpool Zaferinin Şifresini Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında RAMS Park’ta ağırladığı Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, hem galibiyeti değerlendirdi hem de oyundan çıkan Victor Osimhen’in sağlık durumuna açıklık getirdi. Kazanmanın da atmosferin de çok güzel olduğunu vurgulayan Buruk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'NELER YAPABİLECEĞİMİZ GÖSTERDİK'

* Maçın başından sonuna kadar oyuncularım hiç konsantrasyonlarını bırakmadılar. Başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi taraftarımızla beraber yaptık. Bu galibiyet tabii ki çok değerli. Prestij olarak Türkiye'nin Avrupa'da değer görmemesi açısından neler yapabileceğimizi göstermiş olduk. Liverpool'dan gol yemeden bitirmek çok önemliydi. Zaten amacımız insanları mutlu etmek. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Motivasyon artıyor burada. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla şey değişiyor. Bu maça çok daha özel hazırlanıyoruz. Alanya maçıyla birlikte bu maça hazırlandık.

Galatasaray, tarihi zaferi sevinçle kutladı.

'RAKİBİMİZE ÇOK ŞANS VERMEDİK'

* Oyunun çok akıcı bir şekilde gitmesi, üstünüze gelen size baskı yapmaya çalışan bir takım. Rakibimize çok büyük şans vermedik. Kale içinden çıkan top çok kritikti. Şöyle bir korku da vardı tabii ki Alanya maçına çıktığımız gibi çıksak ne olurdu diye insanlarda. İlk maçımızı 5-1 kaybetmiş olmamız da aynı zamanda. Ama her maçın hikayesi farklıdır.

OSİMHEN'İN SON DURUMU

* Osimhen'in ayağına kramp girdi, önemli bir şeyi yok. Kötü bir haber de gelmedi.

Kaynak: AA