Mbappe'den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler

Real Madrid’in yıldızı Mbappe, Arda Güler’e övgüler yağdırdı. Fransız golcü, genç oyuncuyla aralarında harika bir uyum olduğunu söyledi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat'ı deplasmanda 5-0 yendi. Maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, Arda Güler'le ilgili konuştu. Arda Güler'den övgüyle bahseden Mbappe, "Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olduğu için mutluyuz" dedi.

Kaçırdığı gol pozisyonları hakkında da konuşan Fransız yıldız, şöyle devam etti: "Benim gibi bir oyuncu için, 5 gol şansım varsa, 5 gol atmam gerekir. Real Madrid beni bu yüzden transfer etti. Her zaman daha fazlasını isterim. Bugün 3 gol attım, çok iyi ama daha fazlasını da atabilirdim. Kale önünde daha etkili olmak için çalışacağım."

Kaynak: Cumhuriyet

