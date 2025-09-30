Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı: Ne Yamal Ne Pedri! Büyük Ödülün Sahibi Oldu

Fenerbahçe’den İspanya devi Real Madrid’de transfer olan Arda Güler, son Madrid derbisinde performansıyla ayakta alkışlandı. Derbi sonrası büyük sürpriz ise milli yıldızın yüzünü güldürdü. Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı futbolcusu seçildi. Rakipleri Yamal ve Pedri’yi geride bıraktı.

Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı: Ne Yamal Ne Pedri! Büyük Ödülün Sahibi Oldu
Arda Güler, İspanya’da tarih yazdı. La Liga, Real Madrid forması giyen milli futbolcu, eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi.

La Liga'dan yapılan açıklamada, "Arda Güler, LaLiga tarafından eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülüne layık görüldü. Türk oyuncu, Xabi Alonso'nun Real Madrid kadrosunda kilit bir oyuncu haline geldi ve bu ayki muhteşem performansıyla bunu kanıtladı. Bu performans, Madrid ekibinin eylül ayındaki dört maçından üçünü kazanmasına yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler ile ilgili yapılan resmi açıklamada, "Arda Güler, aya Real Sociedad'ı 2-1 yendikleri maçta attığı muhteşem golle başladı ve takımının zorlu bir mücadeleden üç puan çıkarmasına yardımcı oldu. Bu galibiyetin ardından Espanyol'u 2-0 ve Levante'yi 4-1 yendikleri maçlar geldi. Türk oyuncu, bu maçta da öne çıkan oyunculardan biri oldu ve bir de asist yaptı. Real Madrid, ayı Güler'in de harika bir gol attığı derbide Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek kapattı." denildi.

GEÇEN SEZON SEÇİLEMEMİŞTİ

20 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilmişti. Arda Güler'in Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Carlos Alvarez (Levante) ve Martim Neto'yu (Elche) geçerek bu ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

