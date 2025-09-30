Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları Tam Gaz

Beşiktaş, Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları Tam Gaz
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş'ta 'Galatasaray' Hazırlığı! Derbi Çalışmaları Tam Gaz - Resim : 1

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş Galatasaray
