TFF’de İsyan Bayrağı Çekildi! MHK Kadın Çalışanları Aynı Anda O Mesajı Paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda İsyan! Merkez Hakem Kurulu’nun kadın görevlileri, yaptıkları paylaşımlarla yönetime tepki gösterdi. Aynı anda o mesajı paylaştılar…

Son Güncelleme:
TFF’de İsyan Bayrağı Çekildi! MHK Kadın Çalışanları Aynı Anda O Mesajı Paylaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndaki (MHK) kadın görevlileri, Watsapp hesaplarından aynı mesajı paylaşarak yönetime tepki gösterdi.

MHK KADIN ÇALIŞANLARINDAN İSYAN PAYLAŞIMI

Gazeteci Umut Eken’in aktardığı bilgiye göre; kadın çalışanlar, Hakem İşleri Direktörlüğü'nün Whatsapp’ta "güncelleme" bölümünde yaptıkları paylaşımla tepkilerini dile getirdi.

TFF’de İsyan Bayrağı Çekildi! MHK Kadın Çalışanları Aynı Anda O Mesajı Paylaştı - Resim : 1

‘TFF BİNASINDA OLAĞAN DIŞI HAREKETLİLİK SÜRÜYOR’

Eken paylaşımında, "Hakem işleri direktörlüğünün tüm kadın çalışanları aynı anda aynı paylaşımı yaptı. Beylerbeyi’ndeki TFF binasında olağan dışı hareketlilik sürüyor" ifadelerini kullandı.

AYNI ANDA AYNI MESAJI PAYLAŞTILAR

Yapılan paylaşımlarda, "Yorulduk ve hiçbir şeye değmedi. NOKTA!!!" mesajı yer aldı. 3 kadın çalışanın da aynı anda aynı paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

TFF’de İsyan Bayrağı Çekildi! MHK Kadın Çalışanları Aynı Anda O Mesajı Paylaştı - Resim : 2
İşte yapılan paylaşımlar
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’deTürk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’deSpor
Gözler TFF’den Çıkacak Karara Çevrildi! Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası: Hükmen Mağlup OlabilirlerGözler TFF’den Çıkacak Karara Çevrildi! Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası: Hükmen Mağlup OlabilirlerSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu MHK
Son Güncelleme:
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
Gözler TFF’den Çıkacak Karara Çevrildi! Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası: Hükmen Mağlup Olabilirler
Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası
Sadettin Saran Karşısına Alıp Elini Masaya Vurdu! Tedesco’ya Son Şans: Kaderi Bu İki Maça Bağlı
Tedesco'nun Kaderi Bu İki Maça Bağlı
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep Edildi Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Olay