TFF’de İsyan Bayrağı Çekildi! MHK Kadın Çalışanları Aynı Anda O Mesajı Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndaki (MHK) kadın görevlileri, Watsapp hesaplarından aynı mesajı paylaşarak yönetime tepki gösterdi.

MHK KADIN ÇALIŞANLARINDAN İSYAN PAYLAŞIMI

Gazeteci Umut Eken’in aktardığı bilgiye göre; kadın çalışanlar, Hakem İşleri Direktörlüğü'nün Whatsapp’ta "güncelleme" bölümünde yaptıkları paylaşımla tepkilerini dile getirdi.

‘TFF BİNASINDA OLAĞAN DIŞI HAREKETLİLİK SÜRÜYOR’

Eken paylaşımında, "Hakem işleri direktörlüğünün tüm kadın çalışanları aynı anda aynı paylaşımı yaptı. Beylerbeyi’ndeki TFF binasında olağan dışı hareketlilik sürüyor" ifadelerini kullandı.

AYNI ANDA AYNI MESAJI PAYLAŞTILAR

Yapılan paylaşımlarda, "Yorulduk ve hiçbir şeye değmedi. NOKTA!!!" mesajı yer aldı. 3 kadın çalışanın da aynı anda aynı paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

İşte yapılan paylaşımlar

Kaynak: Haber Merkezi