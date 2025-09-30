Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de

Türk futbolunda deprem. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yürütülen soruşturmada ortaya çıkan kız arkadaşı detayı herkesi şoke etti. Bir yandan da Ali Koç’un sert çıkışından hakem şikayetlerine kadar çarpıcı birçok dosya ortaya çıkarıldı. İşte tüm detaylar haberimizde…

Son Güncelleme:
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) sarsan soruşturmanın perde arkasından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emniyet’te görev yapan ve FIFA kokartı taşıyan yardımcı hakem Ali Tuna, MHK’nın ağır ismi Yunus Yıldırım’ın kız arkadaşının otele giriş çıkış bilgilerini istenmesi herkesi şoke etti. Tuna, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı” diyerek bu talebi reddetti.

O andan itibaren maçları azaltılan Tuna, sınav kağıdının değiştirilip yerine sahte belge gönderildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Bu olay evrakta sahtecilik soruşturmasını başlattı.

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU

Gazeteci Hakan Can’ın aktardığı bilgilere göre; Tuna’ya gönderilen sınav kağıdında kendi el yazısı ve imzası bulunmuyordu. Hakem, “Bu benim kağıdım değil” diyerek suçu belgelendirdi. Savcılık hemen soruşturma açtı ve TFF’de yürüyen başka bir dosyayla birleştirdi.

Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de - Resim : 1
FIFA kokartı taşıyan yardımcı hakem Ali Tuna

Bu kapsamda hem faal hem de eski hakemler ve gözlemciler ifade vermeye çağrıldı. En kritik isimlerden biri, TFF Hakem İşleri Müdürlüğü’nde 11 yıl görev yapan Eren Acar oldu. Acar, “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek ayrıldığı kurum hakkında kapsamlı bilgi ve belgeler sundu.

ALİ KOÇ HUKUKÇU ORDUSUNU HAREKETE GEÇİRDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, seçimden günler önceki Alanyaspor maçında verilmediğini iddia ettiği penaltılarla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu hedef almıştı. Koç, yaptığı açıklamada “Eski başkan olsam da MHK’nın zararını fiilen gördüm. Bazı şeylerin bilerek yapıldığını düşünüyorum” diyerek davaya müdahil olmak için harekete geçti. Ali Koç’un Hukukçu ordusuyla savcılığa başvurması bekleniyor.

Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de - Resim : 2

GÖZLER MHK’YA ÇEVRİLDİ

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hakemlere baskı yaptığına dair kayıtlar da gündemde. “HTS kayıtlarını çıkartırım, seni bitiririm” dediği iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

Gözler TFF’den Çıkacak Karara Çevrildi! Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası: Hükmen Mağlup OlabilirlerGözler TFF’den Çıkacak Karara Çevrildi! Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası: Hükmen Mağlup OlabilirlerSpor
Inter ve Milan'a Milyar Dolarlık Yeni Stat! Anlaşma Resmen SağlandıInter ve Milan'a Milyar Dolarlık Yeni Stat! Anlaşma Resmen SağlandıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Koç MHK Türkiye Futbol Federasyonu
Son Güncelleme:
Inter ve Milan'a Milyar Dolarlık Yeni Stat! Anlaşma Resmen Sağlandı Inter ve Milan'dan Milyar Dolarlık İş Birliği
Jeoloji Mühendisinden O İlimiz İçin Korkutan Uyarı! Üç Diri Fay Bulunuyor Diyerek Açıkladı: 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor O İlimizde 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor
Gözler TFF’den Çıkacak Karara Çevrildi! Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası: Hükmen Mağlup Olabilirler Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası
Resmen Açıkladılar: Ergin Ataman’ı Yıkan Karar Ergin Ataman’ı Yıkan Karar
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep Edildi Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Olay