Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de

Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) sarsan soruşturmanın perde arkasından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emniyet’te görev yapan ve FIFA kokartı taşıyan yardımcı hakem Ali Tuna, MHK’nın ağır ismi Yunus Yıldırım’ın kız arkadaşının otele giriş çıkış bilgilerini istenmesi herkesi şoke etti. Tuna, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı” diyerek bu talebi reddetti.

O andan itibaren maçları azaltılan Tuna, sınav kağıdının değiştirilip yerine sahte belge gönderildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Bu olay evrakta sahtecilik soruşturmasını başlattı.

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU

Gazeteci Hakan Can’ın aktardığı bilgilere göre; Tuna’ya gönderilen sınav kağıdında kendi el yazısı ve imzası bulunmuyordu. Hakem, “Bu benim kağıdım değil” diyerek suçu belgelendirdi. Savcılık hemen soruşturma açtı ve TFF’de yürüyen başka bir dosyayla birleştirdi.

FIFA kokartı taşıyan yardımcı hakem Ali Tuna

Bu kapsamda hem faal hem de eski hakemler ve gözlemciler ifade vermeye çağrıldı. En kritik isimlerden biri, TFF Hakem İşleri Müdürlüğü’nde 11 yıl görev yapan Eren Acar oldu. Acar, “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek ayrıldığı kurum hakkında kapsamlı bilgi ve belgeler sundu.

ALİ KOÇ HUKUKÇU ORDUSUNU HAREKETE GEÇİRDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, seçimden günler önceki Alanyaspor maçında verilmediğini iddia ettiği penaltılarla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu hedef almıştı. Koç, yaptığı açıklamada “Eski başkan olsam da MHK’nın zararını fiilen gördüm. Bazı şeylerin bilerek yapıldığını düşünüyorum” diyerek davaya müdahil olmak için harekete geçti. Ali Koç’un Hukukçu ordusuyla savcılığa başvurması bekleniyor.

GÖZLER MHK’YA ÇEVRİLDİ

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hakemlere baskı yaptığına dair kayıtlar da gündemde. “HTS kayıtlarını çıkartırım, seni bitiririm” dediği iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

