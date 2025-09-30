Gözler TFF’den Çıkacak Karara Çevrildi! Maçın Hakeminden Skandal Kural Hatası: Hükmen Mağlup Olabilirler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak yapılan kurar ihlali maçın sonucunu komple değiştirebilir.

MAÇIN HAKEMİNDEN SKANDAL KURAL HATASI

Sakaryaspor'un maçı 7 yabancı ile tamamlaması gözleri TFF’ye çevirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı futbolcu ile mücadele etmesine izin veriliyor.

TFF’YE BAŞVURU YAPTILAR

Sivasspor yönetimi, TFF'ye resmi başvuruda bulunma kararı aldı. Başvurunun ardından kural ihlali resmen onaylanırsa, maçın Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmesi bekleniyor.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü. İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç ile sahaya çıkan yeşil-siyahlılar, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'in de oyuna girmesiyle kural ihlali yaptı.

GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Yaşanan gelişmenin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrildi. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup edilmesi ve Sivasspor'un galibiyetinin tescil edilmesi gündeme gelebilir.

