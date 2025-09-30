Resmen Açıkladılar: Ergin Ataman’ı Yıkan Karar

Basketbolda yeni dönem resmen başlıyor. Yeni sezon öncesi EuroLeague yönetimi çarpıcı bir değişikliğe imza attı. Alınan bu karar A Milli takım ve Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman'ı yakından ilgilendiriyor.

EuroLeague Basketbol, 2025-26 sezonu öncesi kural değişikliğine gitti. Alınan kararlara göre hızlı hücumları kesmek için yapılan müdahalelere karşı sert yaptırımlar getirildi.

Alınan bu kararlar Ergin Ataman’ın geçmişte sıkça başvurduğu protesto tarzı davranışları hedef almış durumda.

Ergin Ataman'ı yıkan karar

Yeni kurallara göre; bir antrenör veya benchteki takım üyesi hızlı hücum sırasında sahaya girerse artık teknik faul değil, doğrudan diskalifiye cezası alacak. Ayrıca kenar çizgiye koşarak ya da aşırı protesto ile rakibin hücumunu sekteye uğratan davranışlar, oyun sonunda teknik faulle cezalandırılacak.

Bu kurallardan en çok etkilenecek hoca ise Ergin Ataman!

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Uyarı kalktı: Hakemler, uygunsuz davranışlar veya hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde (örneğin kendini yere atma) artık teknik faul vermeden önce uyarı yapmayacak.

Oyun geciktirme uyarıları sürecek: Şut atan oyuncunun dikkatini dağıtmak için el sallama, bağırma, yere vurma veya alkış gibi davranışlara karşı uyarılar devam edecek.

8 saniye ihlali incelenebilecek: Dördüncü çeyreğin son 2 dakikası ve uzatmalarda, hakem düdüğüyle birlikte 8 saniye ihlalleri video sistemiyle incelenebilecek. Koçlar, maçın herhangi bir anında bu ihlallere itiraz edebilecek.

IRS ile faul teyidi: Hakemler, maçın herhangi bir anında faul yapan oyuncunun kimliğini teyit etmek için video sistemini kullanabilecek. Ancak bu incelemelere koçlar itiraz edemeyecek.

