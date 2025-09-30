Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ı Çıldırtacak Açıklama: Jose Mourinho Gitti Diye Oynamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olan Jhon Duran, sakatlığından dolayı haftalardır oynayamıyor.

Jhon Duran'ın testlerinin temiz çıktığı ve iyileştiği ileri sürüldü ama yine oynamadı. Kendisinin ağrıları olduğunu iddia ederek forma giymediği belirtildi.

JHON DURAN İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA: BİLEREK OYNAMIYOR!

Ortaya atılan iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Jhon Duran'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Çeliker, yaptığı açıklamada Duran'ın sakatlığının geçtiğini, ancak istemediği için oynamadığını ifade etti.

Jhon Duran ile ilgili skandal iddia

‘MOURINHO GİTTİĞİ İÇİN...’

Çeliker, Jhon Duran ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oynamıyor adam abi oynamıyor. Ben Mourinho için gelmiştim falan bir şeyler saçmalıyor. Sakatım dedi mi ne yapacaksın abi? Bu sezon Avrupa'nın iki tane kaskalı var. Biri Florian Wirtz öbürü de Jhon Duran"

Kaynak: Haber Merkezi