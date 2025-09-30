Sergen Yalçın Gelen Haberle Kahroldu! Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Son olarak evinde Kocaelispor'u konuk eden siyah-beyazlılarda n kahreden bir haber geldi. Kartal’da Tammy Abraham sakatlandı. Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık moralleri bozdu.
Süper Lig devi Beşiktaş’tan gelen sakatlık haberleri taraftarları şaşkına çevirdi. Siyah-beyazlı ekip Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelirken yıldız oyuncunun sakatlığı herkesi şoke etti.
BEŞİKTAŞ’I YIKAN SAKATLIK
Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham girdiği pozisyon sonrası sakatlandı. Yıldız golcünün son durumu ise merak konusu oldu.
GÖZYAŞLARI İLE OYUNDAN ÇIKTI
55. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Abraham'ın yerine Jota Silva dahil oldu. Tammy Abraham'ın oyundan çıktığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü. O anlar ise siyah-beyazlı taraftarları duygulandırdı.
GALATASARAY DERBİSİNDE OYANAYCAK MI?
Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'a konuk olacak. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Gözler ise Abraham’ın sağlık durumuna çevrildi.
Kaynak: Haber Merkezi