Sergen Yalçın Gelen Haberle Kahroldu! Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Beşiktaş’tan gelen sakatlık haberleri taraftarları şaşkına çevirdi. Siyah-beyazlı ekip Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelirken yıldız oyuncunun sakatlığı herkesi şoke etti.

BEŞİKTAŞ’I YIKAN SAKATLIK

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Tammy Abraham girdiği pozisyon sonrası sakatlandı. Yıldız golcünün son durumu ise merak konusu oldu.

Beşiktaş'ı yıkan sakatlık

GÖZYAŞLARI İLE OYUNDAN ÇIKTI

55. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Abraham'ın yerine Jota Silva dahil oldu. Tammy Abraham'ın oyundan çıktığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü. O anlar ise siyah-beyazlı taraftarları duygulandırdı.

Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'a konuk olacak. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Gözler ise Abraham’ın sağlık durumuna çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi