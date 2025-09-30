Formanın Renklerini Unuttu... Jhon Duran'dan Bir Kötü Haber Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de Benfica ile oynana UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında sakatlanarak tam 6 maç kaçıran Jhon Duran’dan kötü bir haber daha geldi.

Jhon Duran, Barcelona'da iğne tedavisi görmüştü.

Al-Nassr’dan kiralanan genç yıldız, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından forma yüzü görmedi. MR sonuçları temiz gelmesine rağmen ağrıları olduğu için iğne tedavisi gören Duran’ın milli aradan sonra sahaya çıkması bekleniyordu.

Duran’ın Nice maçında da forma giymesi zor görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi