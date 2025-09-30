Formanın Renklerini Unuttu... Jhon Duran'dan Bir Kötü Haber Daha

Fenerbahçe'de ağrıları olduğunu söyleyerek sahalardan uzak kalan Jhon Duran'dan kötü haber geldi. Duran'ın MR sonuçları temiz çıktı ancak, ağrılarının devam ettiği iddia edildi.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de Benfica ile oynana UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında sakatlanarak tam 6 maç kaçıran Jhon Duran’dan kötü bir haber daha geldi.

Jhon Duran, Barcelona'da iğne tedavisi görmüştü.

Al-Nassr’dan kiralanan genç yıldız, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından forma yüzü görmedi. MR sonuçları temiz gelmesine rağmen ağrıları olduğu için iğne tedavisi gören Duran’ın milli aradan sonra sahaya çıkması bekleniyordu.

Duran’ın Nice maçında da forma giymesi zor görünüyor.

