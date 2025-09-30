A Milli Takım’da Kalıp Kalmayacağı Merak Konusuydu: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella Açıklaması

A Milli Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella’nın İspanya karşısında sergilediği oyun eleştirilere neden olurken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklama taraftarları şaşkına çevirdi. İşte Hacıosmanoğlu’nun dikkat çeken Montella açıklaması…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu’nun en dikkat çeken açıklaması ise Montella ile ilgili oldu.

TFF BAŞKANINDAN MONTELLA AÇIKLAMASI

Törende İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya "Dünya ve Spor Diplomasisinde İtalyan Spor Elçisi" ödülünü takdim etti. Hacıosmanoğlu törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız. İtalya ile Türkiye arasında sıcak bağlantılarımız var. Hocam 'teşekkürlere alışık değilim' dedi ama Dünya Kupası için 80 milyonun teşekkürüne şimdiden hazırlıklı olmanı istiyorum. İnşallah hep beraber gideriz.”

‘HER ŞEYDEN ÖNCE GURUR DUYUYORUM’

Montella ise Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce gurur duyuyorum. Bu vesileyle sayın bakana ve büyükelçiye teşekkürlerimi sunmak isterim. Katkıda bulunacağım için ve böyle bir gecede bulunduğum için gurur duyuyorum. Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum. İş birlikleri sayesinde bu ülke giderek benim de ülkem olmaya başladı.

İtalya ve Türkiye, kültürleri ve gelenekleri açısından birbirine benzeyen ülkeler. Dolayısıyla burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu iş birliğinin önümüzdeki çalışmalarla gelişeceğini ve kültürel alışverişimizin daha da artacağını düşünerek mutluluk duyduğumuzu söyleyebilirim."

Kaynak: AA

