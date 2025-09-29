Liverpool Hocasından Flaş Galatasaray Yorumu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. RAMS Park’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, sarı-kırmızılıları 'zihinsel olarak çok güçlü' diye tanımladı. Slot, Süper Lig’de 7’de 7 yapan Galatasaray’ın zor bir rakip olduğunu belirterek, “Crystal Palace maçında hatalar yaptık ama Galatasaray çok farklı" dedi.

'KAZANMAYI BİLİYORLAR'

Şu anda Liverpool'un yardımcı antrenörü olan ve daha önce Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Hollandalı Giovanni van Bronckhorst ile Galatasaray maçı için konuştuğunu aktaran Slot, şöyle konuştu: "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu biliyor. Hatta Galatasaray'ı da benden daha iyi biliyor. Galatasaray'a karşı kupa kazanmıştı. Yardımcı antrenörlerimden her zaman destek alıyorum. Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı izledim. Biraz şansızlardı. Kaçırdıkları gol şansları oldu. O maç bir daha oynansa Galatasaray 5 gol yemezdi. Trendyol Süper Lig'de sadece 2 gol yediler. Galatasaray, kazanmayı bilen bir takım. Maçı ve şampiyonluğu nasıl kazanacaklarını biliyorlar."

Arne Slot, RAMS Park’ta konuştu.

'ZİHİNSEL OLARAK ÇOK GÜÇLÜLER'

Galatasaray ile Crystal Palace'ın farklı takımlar olduğunu vurgulayan Slot, "Geçtiğimiz maçta Crystal Palace, topa çok fazla sahip olmadı. Bizim açımızdan maç iyi gidiyordu. Sonrasında Crystal Palace'a çok fırsat tanıdık. Bunun sonucu da bizim için kötü oldu. Topu kaybetmememiz gereken zamanlarda topu kaybettik. Galatasaray, Crystal Palace'tan farklı bir takım. Onları yenmek zor. Süper Lig'de 7'de 7 yaptılar. Zihinsel olarak çok güçlüler. Galatasaray, bizim için zor bir rakip" ifadelerini kullandı.