Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Frankfurt yenilgisini atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda hazırlıklar sürerken eski milli futbolcu Tanju Çolak'tan skandal bir açıklama geldi. Çolak, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a çok ağır eleştirilerde bulundu. İşte Tanju Çolak'ın sarı-kırmızılı taraftarları öfkelendiren o açıklamaları...

Liverpool Maçı Öncesi Tanju Çolak'tan Bomba Açıklama: 'Rezil Galatasaray!'
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak, Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi. Çolak, sarı-kırmızılı ekip ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor karşısında sergilenen oyunun üzerinde duran ve Liverpool maçında bu hataların yapılmaması konusunda net ifadelerde bulunan Çolak, sarı-kırmızılı ekibin ciddi bir çöküşe doğru ilerlediğini savundu.

'VALLAHİ YAZIKLAR OLSUN'

Alanyaspor'un çok rahat 8-9 gol pozisyonuna girdiğini ve kaçırdığını ifade eden Çolak, "Kalede Uğurcan Çakır olmasa Galatasaray ne yapacaktı? 300 milyon Euro’luk takım bu mu? Liverpool’un karşısına çıkacak takım bu mu? Vallahi yazıklar olsun" açıklamasında bulundu.

'REZİL VE KÖTÜ OYNAYAN BİR GALATASARAY'

Maçın yıldızının Uğurcan Çakır olduğunu vurgulayan tecrübeli yorumcu, “Böyle rezil ve kötü oynayan bir Galatasaray’a hiç denk gelmedim” ifadelerini kullandı.

Liverpool karşılaşmasını yorumlayan Tanju Çolak, “Bu oyunla biz yok oluruz. Frankfurt maçından daha büyük bir facia yaşanabilir. Görünen köy kılavuz istemez” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

