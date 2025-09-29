Taraftarlar Heykelini Dikecek! Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL'lik Jest
Galatasaray'ın taçsız kralı Victor Osimhen, yine son hareketi ile gönüllere taht kurdu. Nijeryalı golcü için hazırlanan özel koleksiyon, satış rekorları kırıyor. Osimhen için satışa konulan özel kutudan şimdiye kadar tam 300 milyon TL ciro elde edildi.
Bu ay GS Store mağazalarında satışı başlatılan Victor Osimhen koleksiyonu satış rekorları kırıyor. Galatasaray'ın yeni transferi Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcü için satışa sunulan özel kutudan şu ana kadar 300 milyon TL ciro elde etti.
SATIŞ REKORLARI KIRIYOR
Victor Osimhen koleksiyonu, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. "Solo il Gala" adı verilen kutuda 30 bin satış barajı aşıldı.
GALATASARAY'IN KASASINA TAM 300 MİLYON TL GİRDİ
26 yaşındaki Osimhen, kampanyanın tanıtım videosunda kızıyla birlikte rol aldı. Taraftarların beğenisini toplayan reklam filmi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Osimhen'in sakat olduğu dönemde bu reklamın paylaşılmasını istemediği öğrenildi. Nijeryalı yıldızın motivasyonunu tamamen sahalara dönmeye verdiği ve bu sürece odaklandığı ifade edildi.
