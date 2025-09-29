Ve Beklenen An Geldi! Kerem Aktürkoğlu'nun Maaşı Ortaya Çıktı: TFF Detayı İse Şaşkına Çevirdi

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Merakla beklenen maaşı ortaya çıktı. TFF detayı ise sarı-lacivertli taraftarları şaşkına çevirdi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu transferdeki maliyeti de Sai Holding'in sahibi eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin karşılayacağı ifade edilmişti.

Gelen son iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı maaş ortaya çıktı.

GÜNDEMİ SARSACAK İDDİA

İbrahim Seten'den Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirildi. Seten'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu arasında ticari bir bağ bulunmuyor.

TFF OLAYA EL ATMIŞ

Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği resmi sözleşmenin asgari ücret üzerinden yapıldığı ifade edildi. Bazı eski Fenerbahçeli yöneticiler ise milli futbolcunun Fenerbahçe'den 1907 TL aldığı belirtildi.

Ve Beklenen An Geldi! Kerem Aktürkoğlu'nun Maaşı Ortaya Çıktı: TFF Detayı İse Şaşkına Çevirdi - Resim : 2

TOPLAM 28 MİLYON EURO ÖDENECEK

Safi Holding’in milli futbolcu ile yaptığı imaj hakkı anlaşmasının yıllık bedeli, vergiler dahil 7 milyon euro olarak belirlendi. Bu doğrultuda şirket, dört yıllık süre boyunca Kerem Aktürkoğlu’na toplamda 28 milyon euro ödeme yapacak.

