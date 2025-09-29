Ve Beklenen An Geldi! Kerem Aktürkoğlu'nun Maaşı Ortaya Çıktı: TFF Detayı İse Şaşkına Çevirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu transferdeki maliyeti de Sai Holding'in sahibi eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin karşılayacağı ifade edilmişti.

Gelen son iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı maaş ortaya çıktı.

GÜNDEMİ SARSACAK İDDİA

İbrahim Seten'den Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirildi. Seten'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu arasında ticari bir bağ bulunmuyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ortaya çıktı

TFF OLAYA EL ATMIŞ

Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği resmi sözleşmenin asgari ücret üzerinden yapıldığı ifade edildi. Bazı eski Fenerbahçeli yöneticiler ise milli futbolcunun Fenerbahçe'den 1907 TL aldığı belirtildi.

TOPLAM 28 MİLYON EURO ÖDENECEK

Safi Holding’in milli futbolcu ile yaptığı imaj hakkı anlaşmasının yıllık bedeli, vergiler dahil 7 milyon euro olarak belirlendi. Bu doğrultuda şirket, dört yıllık süre boyunca Kerem Aktürkoğlu’na toplamda 28 milyon euro ödeme yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi