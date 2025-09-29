Bir Anda Karar Verdi! Icardi'nin Yeni Adresi Belli Oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi radikal bir karar alarak adresini resmen değiştirdi.

Bir Anda Karar Verdi! Icardi'nin Yeni Adresi Belli Oldu
Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'daki adresini değiştirdi. Yeni adreside belli oldu.

ICARDI ADRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre; Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Kemerburgaz’dan boğaz manzaralı Arnavutköy’e geçti.

'AYLIK 25 BİN DOLAR KİRA ÖDEYECEK'

Üstündağ, yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Aldığım duyumlara göre, uzun süredir Boğaz’da yaşama hayalini kuran Icardi, sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. Daha önce Kemerburgaz’da oturan yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arnavutköy sırtlarında, muhteşem Boğaz manzarasına sahip lüks bir villaya taşındı.

Aylık 25 bin dolar kira ödeyen Icardi, böylece İstanbul’a olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahada attığı gollerle Galatasaray’ı sırtlayan kaptan, saha dışında da örnek bir profil çiziyor. İstanbul’da uzun vadeli planlar yapması hem kulübüne hem de şehre duyduğu bağlılığın en somut göstergesi bence..."

