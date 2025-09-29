Ve Okan Buruk Resmen Açıkladı! Osimhen Liverpool Maçında Oynayacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın akşam Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk edecek olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Buruk, çok iyi ve formda bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini belirterek, "Galatasaray gibi oynayacağız, kendi sahamızda şiddetli baskılar yapmamız gereken, rakibimizi baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Bu tür çok maç oynadık. Liverpool benim dönemimde oynadığımız en sert maçlardan biri olacak. En iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

SANE'NİN PERFORMANSI

Oyuncularından Leroy Sane'nin performansıyla ilgili soru üzerine Okan Buruk, "Bütün oyuncuların performansından çok memnunum. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz ama tabii ki iyi oynamadığımız maçlar da oldu. Burada birinci sorumluluk benim. O yüzden bütün oyuncularıma çok güveniyorum. Her oyuncu yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Bu tabii ki maç maç değişiyor. Oyuncuların kötü maçları olabilir. Burada bir oyuncu üzerinden gitmektense takım olarak düşünmek gerek" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk

'SADECE İLK 11 DEĞİL BİTİRECEK 11 DE ÖNEMLİ'

Liverpool karşısında maça başlayacak 11 kadar, maçı bitirecek 11'in de çok önemli olduğunu belirten Buruk "Çok önemli bir kadroya sahibiz. Sadece başlayacak 11 değil, maçı bitirecek 11 de çok önemli olacak. Yarın için başlayacak, yedek kalacak diye değil; başlayacak ve bitirecek diye bakıyorum. Oynamayan oyuncu tabi ki düşüyor ama yarınki maç öyle bir maç değil. Girecek oyuncuların dirençleri çok önemli olacak. Düşüncemiz sadece kazanmak üzerine. Hep beraber olduğumuzda neler yapabileceğimizi göreceğimiz bir gün olacak" dedi.

'SALLAI ÇOK MUTLU OLDUĞUMUZ BİR OYUNCU'

Okan Buruk, "Roland Sallai, sağ ve sol kanatta, savunmada oynadı. Santrafor olarak da oynadı. Daha önce onun gibi bir oyuncuyla karşılaştınız mı?" sorusuna "Roland hem oyuncu hem kişilik olarak çok mutlu olduğumuz bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin maksimumunu veren bir oyuncu. Burada olmasından dolayı çok mutluyum. Sağ bek için bizim adımıza çok önemli bir opsiyon oldu" diye yanıt verdi.

OSIMHEN FORMA GİYECEK Mİ?

Okan Buruk, Victor Osimhen'in sakatlık durumu ve yarınki maçta sahada olup olamayacağı hakında da "Osimhen antrenmanlara devam etti. Bugünkü antrenmanda da durumunu göreceğiz ve karar vereceğiz. Tabii ki son maçta 10 dakika da oynaması bizim için iyi oldu" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi