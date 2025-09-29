Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u Konuk Edecek

Galatasaray yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip Osimhen'in sakatlıktan dönmesiyle maça tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u Konuk Edecek
Süper Lig temsilcisi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Eintracht Frankfurt'a karşı alınan 5-1’lik yenilginin yaralarını sarmak isteyen Galatasaray, bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen’in sakatlıktan dönmesiyle maça eksiksiz olarak çıkacak.

Kaynak: AA

