Real Madrid'de Arda Güler Krizi! Saha İçindeki Konuşmaları Deşifre Oldu

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar 5-2'lik skorla ligdeki ilk yenilgisini almış oldu.

ARDA GÜLER MAÇTA PARLADI

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, tarihi hezimete rağmen 1 gol 1 asistle oynayarak maçta öne çıktı.

PENALTI POZİSYONU NASIL OLDU?

Genç yıldız, ikinci yarının başında ceza sahasında yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet verdi.

Arda Güler'in Penaltı Pozisyonu

Pozisyon sonrası sahada yaşanan konuşmalar, DAZN’ın El Post programında yayınlandı.

'TOPA DOKUNDUM'

Arda Güler, Nico Gonzalez'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hem hakeme hem de rakibine sürekli olarak “Topa dokundum, topa dokundum” sözlerini tekrarladı.

VAR ile yapılan inceleme sonrası hakem Alberola Rojas, kararı onayladı ve penaltı noktasını gösterdi.

XABI ALONSO İTİRAZ ETTİ

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso da penaltıya itiraz ederek “Arda topa dokundu, bu penaltı değil” dedi.

Real Madrid kaptanı Carvajal ise hakemin yanında giderek, “Ne penaltı ne kırmızı kart, bizim için hiçbir şey yok” dedi ve itirazda bulundu.

