Fenerbahçe'de Deprem Üstüne Deprem! Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi: Resmen Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Basketbol Süper Ligi ilk maçında TOFAŞ’a mağlup olan Fenerbahçe Beko’ya bir kötü haber daha geldi. Taraftarlar bu sakatlık haberiyle yıkılacak.

YILDIZ İSİM RESMEN SAKATLANDI

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama ile Arturs Zagars’ın 2. evre kas yaralanması yaşadığını dile getirdi. Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Arturs Zagars sakatlandı

İŞTE FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Eylül Cumartesi günü oynanan Tofaş karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Arturs Zagars’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi