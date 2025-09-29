Beşiktaş-Kocaelispor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Kocaelispor’u ağırlıyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele hakem Ali Şansalan düdük çalacak, yardımcıları ise Esat Sancaktar ile Deniz Caner Özaral olacak. Mücadelenin ilk 11’leri belli oldu. İşte ilk 11’ler:

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Tayfur, Dijksteel, Muharrem, Habib, Show, Churlinov, Petkovic, Rivas.

