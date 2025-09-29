Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Romelu Lukaku, babası Roger Menama Lukaku’nun 58 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Yıldız golcünün mesajına birçok sosyal medya kullanıcı taziye mesajı yolladı.

LUKAKU'DAN KAHREDEN VEDA MESAJI

Lukaku, paylaşımında babasına duyduğu minneti ve özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sonsuza kadar minnettar olacağım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni koruyor ve yönlendiriyorsun, başka hiç kimse gibi olamaz."

Lukaku ve babası

'ARTIK ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAĞIM'

Babasına olan özlemi ve acısını dile getiren Lukaku, "Artık eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşları sel gibi akıyor. Ama Tanrı bana yeniden ayağa kalkacak güç verecek. Her şey için teşekkürler, Roger Menama Lukaku, Babam." dedi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Lukaku’nun paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, futbol camiasından birçok isim başsağlığı mesajlarıyla destek verdi. Belçika Milli Takımı ve Napoli kulübü başta olmak üzere pek çok kurum ve taraftar, Lukaku’nun acısını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi