Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı

Napoli forması giyen Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku'dan acı dolu veda. Paylaşımı yürekleri dağladı. Bu acıya yürek dayanmaz.

Son Güncelleme:
Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Romelu Lukaku, babası Roger Menama Lukaku’nun 58 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Yıldız golcünün mesajına birçok sosyal medya kullanıcı taziye mesajı yolladı.

LUKAKU'DAN KAHREDEN VEDA MESAJI

Lukaku, paylaşımında babasına duyduğu minneti ve özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sonsuza kadar minnettar olacağım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni koruyor ve yönlendiriyorsun, başka hiç kimse gibi olamaz."

Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı - Resim : 1
Lukaku ve babası

'ARTIK ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAĞIM'

Babasına olan özlemi ve acısını dile getiren Lukaku, "Artık eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşları sel gibi akıyor. Ama Tanrı bana yeniden ayağa kalkacak güç verecek. Her şey için teşekkürler, Roger Menama Lukaku, Babam." dedi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Lukaku’nun paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, futbol camiasından birçok isim başsağlığı mesajlarıyla destek verdi. Belçika Milli Takımı ve Napoli kulübü başta olmak üzere pek çok kurum ve taraftar, Lukaku’nun acısını paylaştı.

Galatasaray'a Soğuk Duş! Maça Saatler Kala Liverpool'dan UEFA'ya ŞikayetGalatasaray'a Soğuk Duş! Maça Saatler Kala Liverpool'dan UEFA'ya ŞikayetSpor

Antalyaspor, Rizespor'a HazırlanıyorAntalyaspor, Rizespor'a HazırlanıyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sosyal Medya spor
Son Güncelleme:
Okan Buruk'tan Aylar Sonra Gelen Mourinho İtirafı: Biraz Abarttım... Mourinho Gidince İtiraf Etti
Galatasaray'a Soğuk Duş! Maça Saatler Kala Liverpool'dan UEFA'ya Şikayet Liverpool'dan UEFA'ya Şikayet
Antalyaspor, Rizespor'a Hazırlanıyor Antalyaspor, Rizespor'a Hazırlanıyor
Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak O Elektrikli Araçlar İptal Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı