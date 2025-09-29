Antalyaspor, Rizespor'a Hazırlanıyor
Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor 3 Ekim’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Dünkü Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.
Diğer oyuncu grubu sahada taktiksel çalışmalar yaptı.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA